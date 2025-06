Ćulafić: Podržaćemo sve aktivnosti u cilju zaštite Petrolamium crnojevicii

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje i zaštitu Petrolamium crnojevicii, rekao je resorni ministar Damjan Ćulafić.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, govorio na promociji otkrića novog roda i nove vrste Petrolamium crnojevicii.

“Za nas, kao Ministarstvo, ovo otkriće ima mnogo više značenja od naučne vijesti. Ono je potvrda da prirodna bogatstva Crne Gore nijesu samo stvar prošlosti ili turističkih brošura, već i da smo, kao društvo, odgovorni da ih prepoznamo, zaštitimo i njegujemo”, rekao je Ćulafić.

On je rekao da Petrolamium crnojevicii govori o tome koliko je dragocjen svaki kamen, svaka stijena, svaki lokalitet u zemlji.

“Ministarstvo će pružiti punu podršku svim aktivnostima koje imaju za cilj očuvanje i zaštitu Petrolamium crnojevicii. U saradnji sa naučnim institucijama, Prirodnjačkim muzejom i partnerima, radićemo na tome da ova biljka dobije pažnju, ali i zaštitu koju zaslužuje”, poručio je Ćulafić.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u ovom otkriću, profesorima, istraživačima, partnerima.

“Posebnu zahvalnost dugujemo i botaničarima Snežani Dragićević, Snežani Vuksanović i Boštjanu Surini, koji su dali veliki doprinos ovom otkriću. Njihov rad i posvećenost su podsjetnik da vrhunska nauka često počinje na terenu, u tišini prirode, sa pogledom na stijene, uz bilježnicu, lupu i mnogo strpljenja”, rekao je Ćulafić.

Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Ljubiša Stanković kazao je da je veoma dugo krš u okolini Cetinja krio tajnu ove biljke, na veoma malo prostoru.

“Biljka malobrojna po populaciji, ali veoma posebna, opstajala je i trajala milenijumima, baš kao narod na ovom prostoru vjekovima. Zahvaljujući neumornoj posvećenosti i oštrom oku naših izuzetnih naučnika otkrivena je ova dragocjena tajna”, rekao je Stanković.

Prema njegovim riječima, ponovo je iz flore Crne Gore otkrivena nova vrsta biljke za nauku.

“I ne samo vrsta, otkrivena je viša taksonomska kategorija – rod što je raritet u sadašnje vrijeme posebno kada su u pitanju dobro proučene familije kao što je ova familija usnatica kojoj pripada Petrolamium, ali i poznate biljke kao što su pelim, nana, majkina dušica, a čiji predstavnici imaju ljekovita svojstva”, kazao je Stanković.

On je dodao da je prava rijetkost da se u današnje vrijeme, na prostoru kao što je dobro istražena Evropa, otkrije ne novi rod, već čak i vrsta.

