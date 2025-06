Ćulafić: Nova finansijska sredstva uložiti dominantno u razvoj sjevera

Podgorica, (MINA) – Novac koji je Crnoj Gori stavljen na raspolaganje kroz evropske fondove treba iskoristiti pametno, odgovorno i u interesu svih građana, vodeći računa o ravnomjernom regionalnom razvoju države, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić.

On je podsjetio da je Crnoj Gori zvanično stavljeno na raspolaganje ukupno 80 miliona EUR bespovratne podrške iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA III), od čega je 48,5 miliona namijenjeno projektima zaštite životne sredine i klimatskih promjena.

“Ovaj novac će nam omogućiti da značajnije unaprijedimo upravljanje otpadom i vodama, zaštitimo prirodna staništa i podignemo životni standard u lokalnim zajednicama širom zemlje, te se efikasnije prilagodimo izazovima klimatskih promjena”, naveo je Ćulafić u izjavi za medije.

On je rekao da su dodijeljena sredstva rezultat saradnje i posvećenosti više institucija, koje su radile usklađeno i odgovorno.

“Zahvalan sam kolegama na pomoći i pregalaštvu ovog puta, jer je upravo infrastruktura potrebna za ispunjavanje svih mjerila iz Poglavlja 27. Na tom polju treba sada sinhronizovano da radimo, kako bismo ojačali normativni okvir, ali i našu spremnost u realnom dijelu, a za to su, finansijska sredstva, i to u ne malom iznosu, i te kako potrebna”, kazao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, timski rad, vođen jasnim ciljem i međusobnim povjerenjem, važan je za uspješno korišćenje evropskih fondova.

Ćulafić je istakao da će novac iz IPA III programa biti usmjeren na realizaciju konkretnih projekata.

“Fokus će biti da ti projekti donesu stvarne koristi, da građani osjete promjene kroz još čistiju životnu sredinu, sigurniju infrastrukturu i bolju zaštitu prirodnih vrijednosti”, istakao je Ćulafić.

On je podsjetio da se dodatno, kroz učešće u LIFE programu, Crna Gora uključila u širu evropsku mrežu za zaštitu životne sredine, što je dalo mogućnost za nova ulaganja i za učenje kroz saradnju s drugim državama koje se suočavaju sa sličnim izazovima.

Ćulafić smatra da će povlačenje novca iz tog fonda biti uspješni onoliko koliko se bude timski, znalački i naporno radilo.

“Naša obaveza je sada da sredstva koja su nam povjerena iskoristimo pametno, odgovorno i u interesu svih građana, ali vodeći računa i da doprinesemo ravnomjernijem regionalnom razvoju države”, rekao je Ćulafić i poručio da će sjever Crne Gore i ovog puta biti predmet posebne pažnje.

Kako je kazao, Crna Gora je Ustavom definisana kao ekološka država i ta odrednica ne smije da bude simbolična.

“Već da bude putokaz za naš svakodnevni rad i potvrđivanje kroz konkretne politike i rezultate, a šanse koje smo do sada stvorili su, mišljenja sam, čvrst dokaz da znamo šta radimo”, rekao je Ćulafić.

