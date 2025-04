Ćulafić: Izgradnja Regionalnog centra omogućiće prihvatljivu obradu i selekciju otpada

Podgorica, (MINA) – Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Nikšiću omogućiče ekološki prihvatljivu obradu i selekciju otpada, u skladu sa principima cirkularne ekonomije, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je to rekao u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Demokratske Crne Gore Anđele Vojinović na koji način će biti riješeno pitanje upravljanja otpadom u Nikšiću.

Vojinović je ukazala na značaj zatvaranja deponije Mislov do u Nikšiću i upozorila da se neselektovani komunalni otpad sada odvozi na deponiju Livade u Podgorici.

Ćulafić je rekao da je Državnim planom upravljanja otpadom za period do 2029. godine definisana strategija razvoja infrastrukture za upravljanje otpadom u Nikšiću, kojom je predviđena izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom u tom gradu.

„Što će omogućiti ekološki prihvatljivu obradu i selekciju otpada, u skladu sa principima cirkularne ekonomije“, dodao je Ćulafić.

Kako je kazao, jedna od mjera je i povećanje kapaciteta za reciklažu i odvojeno sakupljanje otpada, ali i razvoj mreže transfer stanica i unapređenje logistike upravljanja otpadom.

Prema riječima Ćulafića, time će se omogućiti efikasniji transport otpada, uz smanjenje negativnih ekoloških uticaja.

Planom je, kako je kazao, predviđena i sanacija nelegalnih odlagališta otpada u Nikšiću, kao i uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom.

„Ove aktivnosti su usklađene sa politikama Evropske unije (EU) i strategijama za prelazak na cirkularnu ekonomiju“, istakao je Ćulafić.

On je rekao da vjeruje da će, kroz zajednički rad sa lokalnom samoupravom, nadležnim institucijama i građanima, osigurati da Nikšić dobije moderan i održiv sistem upravljanja otopadom.

„Čime ćemo izbjeći potrebu za privremenim rješenjima, poput odvoza otpada u druge gradove“, kazao je Ćulafič.

Poslanica GP URA Ana Novaković Đurović pitala je kada će biti uklonjen grit iz naselja Straševina i Kličevo u Nikšiću, navodeći da je već šest mjeseci prošlo od obećanja da će se to “desiti brzo”.

Ćulafić je rekao da uklanjanje grita iz Nikšića jeste prioritet Ministarstva, podsjećajući da je i ranije kazao da će se tim pitanjem temeljno i odgovorno pozabaviti.

„Uklanjanje grita ostaje prioritet Ministarstva, ali je proces uklanjanja složen zbog tehničkih, regulatornih i finansijskih izazova“, rekao je Ćulafić.

On je naveo da su preduzete brojne aktivnosti na rješavanju problema sa gritom, da su sprovedene analize mogućih rješenja, da je u toku proces obezbjeđivanja budžetskih sredstava i traženje potencijalnih međunarodnih partnera koji bi podržali uklanjanje otpada.

Prema riječima Ćulafića, određenu količinu tog materijala je već uklonio subjek nadzora, putem dobrovoljnog izvršenja.

„Svjesni smo značaja ovog pitanja za lokalnu zajednicu i nastavljamo da radimo na njegovom rješavanju u najkraćem mogućem roku, uz poštovanje ekoloških i zakonskih procedura“, rekao je Ćulafić.

Ćulafić je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokrata Duška Stjepovića da li opštine mogu računati na pomoć Ministarstva i Vlade u nalaženju rješenja za tretman otpadnih voda, rekao da izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Crne Gore u procesu pristupanja EU.

Ćulafić je rekao da je Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama, koji je Vlada usvojila 2019. godine, predviđena fazna izgradnja PPOV-a, s ciljem da do 2029. godine budu završene veće aglomeracije, dok se kompletna realizacija očekuje do 2035. godine, ukijučujući kolektorske sisteme.

“Svjesni izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave, posebno manje razvijene opstine, resorno Ministarstvo, uz podršku Vlade i u saradnji sa implementacionim jedinicama i lokalnim samoupravama, kontinuirano pruža finansijsku i tehničku podršku”, dodao je Ćulafić.

On je rekao da Ministarsto i Vlada aktivno pomažu u apliciranju za sredstva iz međunarodnih fondova i drugih izvora finansiranja.

“S obzirom na značajne investicione troškove koje ovakvi projekti zahtijevaju, Ministarstvo intenzivno radi na obezbjeđivanju dodatnih finansijskih mehanizama koji će olakšati njihovu realizaciju”, kazao je Ćulafić.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša je pitao Ćulafića da li je tačno da je Inspekcija rada utvrdila da je izvršni direktor Regionalnog vodovoda nezakonito izabran na tu funkciju i da je predsjednik Odbora direktora te kompanije prije više od tri mjeseca podnio ostavku.

Ćulafić je rekao da se na javni konkurs za izvršnog drektora Regionalnog vodovoda javio samo diplomirani ekonomista Krsto Radović.

On je kazao da je Upravni odbor Regionalnog vodovoda na sjednici održanoj na predlog konkursne komisije Radovića imenovao za izvršnog direktora.

“Na osnovu takve odluke Upravnog odbora zaključen je Ugovor o radu između predsjednika Upravnog odbora Zorana Lakušića i Radovića”, rekao je Ćulafić.

On je dodao da je 28. februara inspektor rada izvršio inspekcijski nadzor u Regionalnom vodovodu, u vezi sa odlukom Upravnog odbora o imenovanju Radovića za izvršnog direktora.

“Inspektor rada je naložio da se otklone nepravilnosti nastale prilikom zaključivanja Ugovora o radu sa izvršnim direktorom, s obzirom na to da Radović ne ispunjava posebne uslove propisane Statutom Društva, a u dijelu koji se odnosi na sticanje radnog iskustva u kvalifikaciji nivoa obrazovanja VII1 stepena”, naveo je Ćulafić.

On je rekao da je na to rješenje Lakušić uložio žalbu Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, kojom je to rješenje osporio zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i povrede pravila Upravnog postupka.

“Istovremeno je uloženom žalbom predložio odlaganje izvršenja rješenja do donošenja drugostepene odluke u ovom predmetu. Po toj žalbi do ovog trenutka nije donesena drugostepena odluka”, naveo je Ćulafić.

On je rekao da Lakušić podnio ostavku na fukciju predsjednika Odbora direktora u Regionalnom vodovodu i da će se, nakon što Vlada konstatuje njegovu ostavku, pristupiti izboru novog Upravnog odbora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS