Ćulafić: Integralni pristup nije luksuz nego nužnost

Podgorica, (MINA) – Integralni pristup zaštiti životne sredine nije luksuz, već nužnost, jer se bez njega ciljevi odgađaju, troškovi rastu, a dragocjene prilike za sinergiju gube, ocijenio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je, kako je saopšteno iz resornog ministarstva, na panelu u okviru konferencije Ujedinjenih nacija o okeanima, koja se održava u Nici, govorio o iskustvu Crne Gore u primjeni integralnog pristupa zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na borbu protiv zagađenja, očuvanje biodiverziteta i odgovor na klimatske promjene.

„Iako smo mala zemlja, prirodno bogatstvo koje posjedujemo nosi sa sobom veliku odgovornost, ali i brojne prilike za sprovođenje održivih rješenja koja povezuju različite sektore i prioritete“, istakao je Ćulafić.

On je naglasio da je Crna Gora mnogo naučila kroz saradnju sa sistemom UNEP/MAP, posebno tokom posljednje decenije od usvajanja Nacionalne strategije za integrisano upravljanje obalnim područjem (ICZM).

Među konkretnim rezultatima, Ćulafić je izdvojio unapređenje infrastrukture za prikupljanje i tretman otpadnih voda i sanaciju Brodogradilišta Bijela, što je značajno doprinijelo poboljšanju kvaliteta morske vode u Bokokotorskom zalivu.

Crna Gora je, kako je dodao, ostvarila napredak u očuvanju obalnih i morskih ekosistema kroz uspostavljanje morskih zaštićenih područja (MPA) i sprovođenje procjena klimatskih rizika u okviru Programa upravljanja obalnim područjima (CAMP).

Ćulafić je rekao da je u toku i izrada Strategije zaštite morske sredine Crne Gore, koja će biti usklađena sa EU Direktivom o okvirnoj strategiji za morsku sredinu (MSFD).

Strategija uključuje Program mjera sa konkretnim koracima ka očuvanju dobrog ekološkog statusa mora, a Ćulafić je kao ključni primjer istakao Bokokotorski zaliv, UNESCO svjetsku baštinu, za koji je izrađen Plan upravljanja obalnim područjem, sa posebnim fokusom na adaptaciju na klimatske promjene.

„Ako postoji jedna lekcija iz našeg iskustva, to je da integralni pristup nije luksuz, on je nužnost. Bez njega, ciljevi se odgađaju, troškovi rastu, a dragocjene prilike za sinergiju se gube,“ rekao je Ćulafić.

On je dodao da su trenutne procjene morskog okruženja ohrabrujuće, ali i da je jasno da su potrebne dodatne, efikasnije mjere.

