Ćulafić: Crna Gora odgovorno pristupa LIFE programu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora Programu za životnu sredinu i klimatsku akciju – LIFE pristupa odgovorno, sa jasnim ciljem da očuva prirodne resurse i unaprijedi kvalitet života građana, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić.

U Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) danas je održan Informativni dan o Programu za životnu sredinu i klimatsku akciju – LIFE, na kojem su predstavnici institucija, opština, nevladinog sektora, akademske i poslovne zajednice imali priliku da se upoznaju sa glavnim karakteristikama i mogućnostima koje program pruža.

Iz MERS-a su podsjetili da je Crna Gora 15. maja u Briselu potpisala Sporazum o pristupanju LIFE programu, kojim je Evropska unija (EU) opredijelila ukupno 600 miliona EUR za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih akcija i energetske tranzicije.

Ćulafić je, otvarajući info sesiju, kazao da interesovanje za takve događaje pokazuje da je Crna Gora spremna da radi, uči i koristi prilike koje joj se otvaraju na evropskom putu.

On je istakao da je MERS prepoznalo značaj LIFE programa i uložilo ozbiljan rad kako bi Crna Gora postala dio tog važnog evropskog mehanizma.

„Zahvaljujući angažovanju svih relevantnih struktura, uspjeli smo da ostvarimo punopravno učešće i otvorimo mogućnosti za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih politika”, kazao je Ćulafić.

On je naveo da je LIFE program mehanizam EU koji pruža podršku za konkretne akcije u zaštiti biodiverziteta, unapređenju kvaliteta vazduha, voda i zemljišta, razvoju cirkularne ekonomije, kao i za projekte vezane za klimatske adaptacije i smanjenje emisija štetnih gasova.

“Crna Gora ovom programu pristupa odgovorno, sa jasnim ciljem da očuva prirodne resurse i unaprijedi kvalitet života svojih građana“, rekao je Ćulafić.

Kako je kazao, LIFE program pruža mogućnost svim relevantnim akterima, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, univerzitetima, civilnom sektoru i privatnim kompanijama, da razvijaju projekte koji će dugoročno doprinijeti održivosti Crne Gore.

Info dan je, prema riječima Ćulafića, organizovan s ciljem informisanja, motivacije i ohrabrenja zainteresovanih strana da se uključe.

“Vrijeme je da zajedno oblikujemo budućnost u kojoj ćemo sačuvati naše rijeke, planine, more, šume i čist vazduh. Budućnost u kojoj će zaštita prirode i razvoj ići ruku pod ruku”, naveo je Ćulafić.

Generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove i član Odbora EU za LIFE, Trifun Savić, kazao je da je zadatak zaposlenih u Ministarstvu i u okviru Nacionalne kontakt tačke da pruže tehničku, savjetodavnu i administrativnu podršku svima koji žele da pripreme i prijave projekte.

„Želimo da Crna Gora bude prepoznata ne samo kao korisnica, već kao aktivan i kredibilan partner u evropskoj LIFE zajednici“, rekao je Savić.

On je istakao da LIFE posebno prepoznaje lokalne inicijative sa potencijalom da budu replicirane širom regiona.

„Ohrabrujemo vas da od danas gradite veze sa kolegama iz drugih sektora, gradova i zemalja članica programa. Iskoristite ovu godinu da učite, planirate i prijavljujete se. Prvi pozivi su već objavljeni i Nacionalna kontakt tačka stoji vam na raspolaganju”, naveo je Savić.

Kako je dodao, sve informacije o pozivima, rokovima i obukama biće redovno objavljivane i dostupne.

“Svi zajedno imamo odgovornost da osiguramo da prirodna bogatstva Crne Gore ostanu očuvana i dostupna budućim generacijama. Vjerujem da će LIFE program pomoći da to ostvarimo, u partnerstvu sa EU i u duhu zajedničkih vrijednosti i ciljeva”, rekao je Savić.

Nacionalna kontakt tačka za LIFE program Sanela Metjahić upoznala je učesnike sa glavnim prioritetima, dostupnim pozivima, kao i o načinima uspješne prijave i sprovođenju projekata, dok je nacionalna kontakt tačka za LIFE program u Hrvatskoj Nikolina Petković Gregović govorila o iskustvima te države u procesu prijavljivanja projekata, izazovima i naučenim lekcijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS