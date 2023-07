Crveni meteoalarm u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) objavio je za danas crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja zbog visoke temperature koja se očekuje u Crnoj Gori.

Iz ZHMS su kazali da će područje Crne Gore narednih dana biti pod snažnim uticajem toplog tropskog talasa koji donosi visoke tropske temperature.

“Temperature će biti znatno iznad prosječnih za ovo doba godine, u pojedinim mjestima očekuje se obaranje dnevnih temperaturnih rekorda”, kazali su iz ZHMS.

Ističe se da se u najtoplijim djelovima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada očekuje da će temperatura prelaziti 40 stepeni.

“Ukoliko u međuvremenu ne dođe do značajne promjene meteorološke situacije i promjene položaja meteoroloških sistema, dejstvo ovog tropskog talasa nastaviće se sve do oko 25. jula”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da će meteorološka situacija narednih dana usloviti intenzivno sušenje površinske i niske vegetacije i time stvoriti vrlo visok do ekstremno visok indeks opasnosti od požara.

“Zbog ove, prognostički očekivane, meteorološke situacije ZHMS je za danas izdao meteoalarm kategorije “crveno” kao najviši stepen upozorenja na visoke temperature vazduha koje se prognostički očekuju”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS