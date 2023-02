Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori nikada nije falilo humanosti i čovjekoljublja, kazao je predsjednik države Milo Đukanović.

On je rekao da se s ponosom i poštovanjem prate požrtvovanje i podvizi odvažnih pripadnika crnogorskog Tima za traganje i spašavanje koji su, s ljudima iz cijelog svijeta, pritekli u pomoć prijateljskom turskom narodu.

Đukanović je na Tviteru /Tvitter/ naveo da se ponosom prati i rad službi iz drugih gradova i medicinskog tima koji su se uputili da pomognu u saniranju posljedica.

“Jednako tako i aktivnosti naših građana koji širom Crne Gore prikupljaju pomoć stradalima u jednoj od najvećih prirodnih katastrofa novijeg doba”, dodao je Đukanović.

Crnoj Gori, kako je istakao, nikada nije falilo humanosti i čovjekoljublja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS