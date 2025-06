Crnoj Gori 80 miliona EUR za žaštitu životne sredine i zapošljavanje

Podgorica, (MINA) – Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević potpisala je danas, u ime Vlade Crne Gore, finansijske sporazume sa Evropskom unijom (EU) vrijedne 80 miliona EUR, koji se odnose na višegodišnje operativne programe u oblasti zaštite životne sredine i zapošljavanja i socijalne inkluzije.

“Potpisali smo dva važna finansijska sporazuma ukupne vrijednosti preko 80 miliona EUR. Ovo su evropska sredstva koja će stići do svakog kraja Crne Gore – da bi ljudi imali bolji život, ne jednog dana, već danas i sada”, poručila je Gorčević.

Ona je kazala da ti finansijski sporazumi predstavljaju ključni korak u jačanju kapaciteta države za sprovođenje važnih reformi i izgradnju održivog društva, kao i potvrdu posvećenosti Crne Gore evropskim integracijama i principima održivog razvoja.

“Poruka je jasna: Crna Gora zna gdje ide, vjeruje u evropske vrijednosti i gradi društvo u kojem su razvoj, jednakost i dostojanstvo stvarnost, a ne obećanje”, zaključila je Gorčević.

Kako su naveli iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), cilj operativnog programa za zaštitu životne sredine i klimatske promjene je očuvanje i unaprjeđenje prirodnog kapitala zemlje, kao i zaštita zdravlja i dobrobiti građana od rizika koje donose klimatske promjene.

“Program obuhvata četiri ključne oblasti: upravljanje komunalnim vodama, upravljanje otpadom, zaštitu prirode i prilagođavanje klimatskim promjenama, kao i dodatnu podršku sektoru zaštite životne sredine. Ukupna vrijednost ovog programa iznosi 48,5 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su aktivnosti koje će biti finansirane kroz ovaj program usklađene sa ključnim mjerilima Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 27 – Zaštita životne sredine u pristupnim pregovorima sa EU.

“Uključujući mjere za odvojeno sakupljanje otpada, upravljanje komunalnim otpadnim vodama i zaštitu mreže Natura 2000, kao i razvoj administrativnih kapaciteta potrebnih za efikasnu implementaciju i sprovođenje evropske pravne tekovine”, dodaje se u saopštenju.

Iz MEP-a su rekli da se drugi važan sporazum odnosi na Operativni program za zapošljavanje i socijalnu inkluziju, vrijedan 31,6 miliona EUR.

“Ovaj program je usmjeren na podsticanje inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta kroz tri glavne oblasti podrške: inkluzivno tržište rada, socijalnu zaštitu i inkluziju, kao i jačanje administrativnih kapaciteta”, pojasnili su iz MEP-a.

Cilj je, kako su kazali, da se stvore uslovi za punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve građane, posebno ranjive grupe.

Iz MEP-a su naglasili da sprovedene aktivnosti podržavaju proces zatvaranja pregovora u poglavljima 19 – Socijalna politika i zapošljavanje i 23 – Pravosuđe i temeljna prava, i unaprjeđuju pripreme za efikasnu implementaciju kohezione politike nakon ulaska Crne Gore u EU.

