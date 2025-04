Crnogorski sudovi ostvarili stopu efikasnosti od 94 odsto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sudovi su u prvom kvartalu ove godine ostvarili stopu efikasnosti od 94 odsto, saopštili su iz Vrhovnog suda, navodeći da je to zadovoljavajući rezultat, imajući u vidu izazove sa kojima se sudovi i dalje suočavaju.

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić raugovarala je sa predsjednicima svih crnogorskih sudova.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, zaključeno da su sudovi na kraju prvog kvartala ove godine imali ukupno u radu 104.937 predmeta, od čega su u tom periodu primili 24.005, a iz prošle godine prenijeli 80.932 predmeta.

„Sudovi su ostvarili stopu efikasnosti od 94 odsto, što predstavlja zadovoljavajući rezultat, imajući u vidu izazove sa kojim se sudovi i dalje suočavaju“, zaključeno je na sastanku.

Iz Vrhovnog suda su kazali da je Pavličič predstavila Nacrt Jedinstvenog programa rješavanja starih predmeta, koji je sačinjen na osnovu dostupnih podataka o radu sudova i prepoznatih izazova u oblasti rješavanja starih predmeta (predmeti stariji od tri godine, takozvani „crveni omoti“).

„Shodno predstavljenom Nacrtu, koji će biti usvojen tokom maja, Pavličić je pozvala predsjednike sudova da ulože dodatne personalne i organizacione napore, kako bi se do kraja tekuće godine smanjio broj neriješenih starih predmeta za 50 procenata i u skladu sa tim strateškim ciljem mjerila uspješnost rada svakog suda“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, s tim u vezi, predsjednici sudova na mjesečnom nivou pratiti dinamiku rješavanja starih predmeta i preduzimati mjere iz svoje nadležnosti, o čemu će kvartalno izvještavati predsjednicu Vrhovnog suda.

Predsjednici sudova su, kako se dodaje, razmijenili i mišljenja u vezi sa predstojećom kontrolom rada pojedinih sudova, zaključujući da će nalazi kontrole biti od izuzetnog značaja za postizanje djelotvornijeg i efikasnijeg rada sudova.

„Tokom diskusije, naglašena je potreba za popunjavanjem sudijskih mjesta u svim sudovima, a naročito u osnovnim sudovima, imajući u vidu da nepovoljni kadrovski kapaciteti direktno utiču na mogućnost postizanja predviđenih strateških ciljeva“, kaže se u saopštenju.

