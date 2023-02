Crnogorski spasioci sjutra stižu u Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Tim za traganje i spašavanje izašao je iz turskog grada Hataja i na putu je za Adenu, odakle će prvim slobodnim letom otputovati za Istanbul i nakon toga u Podgoricu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz Ministarstva su kazali da bi, prema najavama, članovi crnogorskog tima trebali sjutra u osam sati i 15 minuta da slete na podgorički aerodrom.

Kako su naveli, tokom dana su članovi tima radili u sektoru C u Hataju na lokaciji gdje je tehničkom pretragom tražena osoba.

“Crnogorski tim je u potrazi za nestalom osobom radio na probijanju zidova i prolaza za potražne pse, nakon čega se daljom pretragom došlo do, nažalost, preminule osobe”, naveli su iz MUP-a.

Kako su dodali, u Hataj je danas, prema izvještajima sa terena, ušla teška mehanizacija i specijalne službe koje transportuju preminule.

Iz MUP-a su kazali da je crnogorski tim prethodnih dana radio u veoma teškim uslovima, i da su njihovim aktivnostima iz ruševina spasene dvije osobe.

