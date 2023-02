Crnogorski spasioci pokazali da su heroji

Podgorica, (MINA) – Članovi crnogorskog tima za traganje i spašavanje su heroji i to su pokazali u Turskoj, kazao je vođa tima Milan Radović nakon povratka u Podgoricu.

Crnogorske spasioce, koji su prethodnih dana pomagali u evakuaciji osoba zarobljenih u ruševinama nakon razornih zemljotresa koji su u ponedjeljak ujutro pogodili Tursku i Siriju, na podgorički aerodrom dočekali su članovi porodica i Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Radović je kazao da broj ljudi koji ih je dočekao na aerodromu govori o tome koliko je tim bio ispraćen u Tursku sa pozitivnim emocijama čitavog naroda Crne Gore.

On je rekao da je izuzetno ponosan na sve što su spasioci uradili u Turskoj pogođenoj razornim zemljotresom.

“Moj zadatak je bio da ih odvedem tamo, da ih vratim zdrave. To sam i učinio. Sve ostalo su učinili oni i mislim da je zbog toga ovdje mjesto ovim momcima koji su na pravi način predstavili porodice, koje su patile svih ovih dana dok smo bili tamo, kao i službe iz kojih dolaze i lokalne zajednice i državu Crnu Goru”, rekao je Radović.

On je istakao da su spasioci dokazali u Turskoj koliki su heroji.

“Momci pokazuju svaki dan na poslu da su heroji, pokazali su to i u Turskoj. Želim da im se zahvalim u svoje ime i MUP na poslovima koje su tamo odradili”, dodao je Radović.

Član tima Vladan Burić pokazao je okupljenim medijima fotografiju četvorogodišnjeg dječaka kojeg su crnogorski spasioci izvukli iz ruševina, navodeći da je dječak dobro.

“Trenutno je na resapiratoru, ali stanje mu je svakog dana sve bolje. U kontaktu smo sa doktorima koji ga liječe, ovo je dječak kojeg smo izvukli iz ruševina”, rekao je Burić.

Spasilac Ilija Bogetić kazao je da je mnogo teže uživo gledati kako narod u Turskoj pati.

“Dosta smo uradili, nekima nismo pomogli, ali to je sastavni dio posla”, naveo je Bogetić.

Član tima Aco Vulević se zahvalio na podršci koju su građani dali putem poruka i portala.

“Posebno bih pozdravio porodice momaka koje su zajedno sa nama proše sve ovo i koje zajedno sa nama proživljavaju naš posao. Ni njima nije bilo lakše nego nama. Sve smo pokazali na terenu, dali maksimum i hvala svima”, poručio je Vulević.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović kazao je da su ponosni na tim koji je bio poslat na izuzetno visok i odgovoran zadatak u ime svih građana i države Crne Gore.

“Oni su u veoma teškim uslovima odradili mnogo dobar posao. Spasili su nekoliko života, predstavili Crnu Goru kako treba u ovakvim situacija”, rekao je Bešović.

