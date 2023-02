Crnogorski spasioci izvukli četvorogodišnjeg dječaka

Podgorica, (MINA) – Crnogorski spasioci su, iz ruševina u turskom gradu Hataj, izvukli četvorogodišnjeg dječaka, rekao je rukovodilac crnogorskog spasilačkog tima Milan Radović.

“Sa ponosom mogu da kažem da je i današnji dan protekao u velikom naporu naših vatrogasaca koji su, nakon preko osam sati izuzetno napornog rada, iz ruševina izvukli četvorogodišnjeg Ahmeta”, kazao je Radović.

On je, u video snimku objavljenom na Instagramu Ministarstva unutrašnjih poslova, naveo da nažalost, majka i još jedan član porodice tog dječaka nijesu preživjeli.

Radović je rekao da su svi članovi spasilačkog tima iz Crne Gore u dobrom psihofizičkom stanju i da nema nikakvih problema po pitanju povreda.

