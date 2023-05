Crnogorski olimpijci poslali poruke o problemu vršnjačkog nasilja

Podgorica, (MINA) – Prosljavljeni crnogorski olimpijci snimili su spotove o problemu vršnjačkog nasilja u kojima ohrabruju mlade da se bore protiv te pojave.

U saopštenju kompanije One navodi se da oni i Crnogorski olimpijski komitet, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom sporta i mladih zajedničkom inicijativom, podižu glas protiv vršnjačkog nasilja – jednog od najozbiljnijih problema s kojim se danas suočavaju djeca i mladi.

Proslavljeni odbojkaš Igor Vušurović, atletičarka i olimpijka Marija Vuković, nekadašnji vicešampion svijeta u džudou Srđan Mrvaljević, rukometašice Milena Raičević i Nina Bulatović kroz moćne i inspirativne poruke ohrabruju mlade da se bore protiv nasilja, pružajući im nadu da u toj borbi nisu sami.

“Pozivamo sve – učenike, roditelje, nastavnike, zajednicu i medije – da podrže našu borbu protiv vršnjačkog nasilja. Svi zajedno možemo stvoriti okruženje u kojem se svako dijete osjeća sigurno, poštovano i podržano”, poručio je Mrvaljević.

Raičević je rekla je da im je sport dao mnogo u životu.

“Prvenstveno priliku da živimo olimpijske vrijednosti. U toj riznici veliki dio su spoznaje o tome šta su ferplej i zajedništvo”, kazala je Raičević.

Prema riječima Vuković njihova obaveza je da te vrijednosti podijele sa djecom.

“I tako doprinesemo udruženoj borbi protiv vršnjačkog nasilja, koja je danas nažalost imperativ”, kazala je Vuković.

Kako se dodaje, u toj borbi svi imaju svoju ulogu.

Navodi se da je kompanija One svoju ulogu prepoznala u pokretanju hrabrih inicijativa koje društvu mogu da donesu konkretne benefite.

Izvršni direktor One Branko Mitrović kazao ja da se odavno svjedoči tome da bolna tema vršnjačkog nasilja postaje sve ozbiljnija i složenija.

“O tom problemu danas mislimo svi – i naša djeca, i mi kao roditelji, i cjelokupan sistem”, rekao je Mitrović.

Prema njegovim riječima, to pitanje je hitno i alarm.

“I zahtijeva da se zajedno borimo za promjene i pružamo podršku onima koji trpe. Ono je razlog zbog koga naša kompanija želi da da doprinos”, naveo je Mitrović.

On je rekao da prva video poruka iz serijala, u kojoj crnogorski olimpijci direktno govore učenicima srednjih i osnovnih škola, ima za cilj da probudi svijest o ovom surovom problemu.

“Crnogorski olimpijci sa svim svojim dobijenim utakmicama i pobjedama na sportskim terenima i u životu, jesu oni koji bi trebalo da budu uzor mladima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, oni su poziv da budu učitelji kroz serijal video časova prihvatili srčano i bez zadrške, baš kao što su to činili i čine u svojim sportskim karijerama.

“Tako će kroz deseteminutni video na pet važnih tema, među kojima je vršnjačko nasilje prva, Nina, Milena, Srđan i Igor otvoreno dijeliti svoje priče o suočavanju s vršnjačkim nasiljem”, navodi se u saopštenju.

Generalni sekretar COK-a Igor Vušurović rekao je da su oni i One, posvećeni izgradnji sigurnog i podržavajućeg okruženja za djecu i mlade.

Kako je dodao, ova inicijativa je samo prvi korak u njihovom zajedničkom naporu da zaustave vršnjačko nasilje i podignemo svijest o njegovim posljedicama.

“U narednim video porukama, naši olimpijci će govoriti i o drugim važnim temama koje utiču na odrastanje djece i mladih,” kazao je Vušurović.

Iz One su rekli da su projekat podržali Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore, uz poruku da samo zajedno udruženim snagama može se graditi tolerantno i društvo bez nasilja.

“Recimo ne vršnjačkom nasilju. Zapitajte se kako biste se vi osjećali da ste na njihovom mjestu, da vas neko maltretira. Budimo fer”, poručila je Bulatović školarcima.

