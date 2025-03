Podgorica, (MINA) – Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Bugarski antarktički institut potpisali su danas memorandum o saradnji, čime crnogorski naučnici dobijaju pristup istraživačkim ekspedicijama na Antarktiku.

Memorandum su u Sofiji potpisali direktor Instituta za biologiju mora Mirko Đurović i predsjednik Bugarskog antarktičkog instituta Hristo Pimpirev, a u okviru zvanične posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Bugarskoj.

Kako je saopšteno iz kabineta Milatovića, tim memorandumom crnogorski naučnici dobijaju pristup istraživačkim ekspedicijama na Antarktiku, čime se otvara novo poglavlje u međunarodnoj naučnoj saradnji Crne Gore.

Milatović je istakao da je ovo istorijski trenutak za crnogorsku naučnu zajednicu.

Prema njegovim riječima, to partnerstvo omogućava crnogorskim istraživačima da postanu dio globalnih naučnih napora u proučavanju klimatskih promjena i ekosistema Antarktika.

“Crna Gora ovim korakom pokazuje da ima kapaciteta da doprinese međunarodnoj nauci kroz učešće u globalnim istraživačkim projektima”, rekao je Milatović.

Potpisivanju memoranduma prethodila je prva misija crnogorske naučne zajednice na Antarktiku, u kojoj je kao dio bugarske misije Sv. Kliment Ohridski učestvovala Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora Kotor.

Učešće Mačić u bugarskoj ekspediciji je rezultat incijative Milatovića tokom susreta sa Radevim u Podgorici, kada je predložio da se crnogorski naučnici priključe njihovim istraživanjima Antarktika.

Iz kabineta Milatovića su kazali da je crnogorski predsjednik inicirao potpisivanje memoranduma kako bi osigurao da crnogorski naučnici i u budućnosti budu dio međunarodnih istraživačkih projekata na Antarktiku.

Kako su pojasnili, memorandumom se definiše više oblasti saradnje, uključujući zajedničke ekspedicije, razmjenu naučnih podataka, obuke i razvoj istraživačkih kapaciteta, kao i razmjenu istraživača i studenata.

„Crna Gora time jača svoju naučnu diplomatiju i pozicionira se kao aktivni učesnik u međunarodnim naučnim istraživanjima od globalnog značaja“, navodi se u saopštenju.

