Crnogorski državljanin uhapšen u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljanin R.R. (64), koga državni organi potražuju zbog više krivičnih djela, uhapšen je danas u Beogradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je R.R., koji je vođa ogranka i član jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen shodno crvenoj međunarodnoj potjernici podgoričkog Interpola.

“R.R. se potražuje po naredbi Osnovnog suda u Nikšiču radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dvije godine i tri mjeseca na koju je osuđen zbog izvršenog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i preostalog dijela kazne zatvora u trajanju od tri mjeseca na koju je osuđen zbog izvršenog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je R.R. potraživan i shodno naredbama Višeg suda u Podgorici, radi prisustva u krivičnim postupcima koji se vode zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo putem podstrekavanja, zelenaštvo i silovanje.

“U toku je komunikacija između organa za sprovođenje zakona Crne Gore i Republike Srbije u cilju izručenja R.R. Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS