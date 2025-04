Crnogorski državljanin uhapšen u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljanin S.R. uhapšen je u Srbiji po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali iz policije, međunarodna potjernica za S.R. je raspisana na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici, radi njegovog obezbjeđenja u krivičnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

„S.R. je Viši sud u Beogradu odredio ekstradicioni pritvor, a uslijediće dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Srbije u vezi sa postupkom ekstradicije“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS