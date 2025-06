Crnogorski državljanin uhapšen u Njemačkoj po međunarodnoj potjernici

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljanin E.Č. (25) uhapšen je u petak u Njemačkoj po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpola Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se E.Č. potražuje po naredbi Osnovnog suda u Beranama, radi obezbjeđivanja prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

„Imenovanom je određen ekstradicioni pritvor i slijedi dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Njemačke u vezi sa postupkom ekstradicije“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je navedena aktivnost rezultat bliske i efikasne operativne saradnje koju NCB Interpola Podgorica ostvaruje sa nacionalnim biroima u Luksembrugu i Visbadenu.

