Crnogorski atletičari na Gran priju u Parizu

Podgorica, (MINA) – Paraatletska reprezentacija Crne Gore sa četiri takmičara nastupiće naredna dva dana na Gran pri mitingu u Parizu.

Takmičiće se u bacanju kugle Miloš Spaić (u spojenim kategorijama F11/12) i Vlado Terić (F40) i bacanju koplja Danio Gojković (F33 i 34) i Maja Rajković (54/55/56).

Prvi će na bacalište Spaić, sjutra u deset sati i 20 minuta.

“U njegovoj kategoriji do sada su prijavljena četiri takmičara. Nadam se da će ispuniti dogovoreno i rezultatski mnogo bolje baciti u odnosu na prošlonedjeljni nastup u Notvilu”, rekao je trener Veljko Čegar.

Gojković će, 55 minuta kasnije, bacati koplje u kategoriji, u kojoj su prijavljena četiri takmičara.

“To će njemu biti prvi nastup ove godine na sankcionisanom takmičenju”, rekao je Čegar.

Za sjutra predviđeni su nastupi Terića (10.30), u prvom zvaničnom takmičenju, dok bi u poslijepodnevnom programu (15.30) trebalo da nastupi i Rajković.

“Naime, po slijetanju u Pariz vidjeli smo da nedostaje dio njene bacačke stolice. Nadamo se da će avio prevoznik uspjeti da nam dopremi na vrijeme taj dio do tehničke ispekcije rekvizita”, rekao je Čegar.

U njegoj kategoriji prijavljeno je šest atletičarki.

“Od ekipe očekujem da se bori za onoliko koliko su spremni. Nema pritiska za neki određeni rezultat s obzirom na to da su neki od njih tek prošli fazu oporavka od povreda”, rekao je Čegar.

U crnogorskoj delegaciji u Parizu je i psoslavljena atletičarka Marijana Goranović.

Nastup crnogorske reprezentacije u Parizu finansira se po programu POK za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

