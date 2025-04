Crnogorske odbojkašice izborile plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se na Evropsko prvenstvo za odbojkašice do 16 godina.

Crnogorska selekcija savladala je danas u Mariboru, u drugom kolu turnira druge runde kvalifikacija, vršnjakinje iz Rumunije 3:0 (25:9, 26:24 i 25:22) i drugim trijumfom, kolo prije kraja takmičenja, osigurala jedno od prva dva mjesta u grupi i nastup na šampionatu Evrope.

Generacija igračica rođenih 2010. i mlađih postala je prva ženska crnogorska odbojkaška reprezentacija koja se plasirala na Evropsko prvenstvo.

Do pobjede i istorijskog uspjeha ekipa selektora Petra Kokovića došla je nakon 75 minuta igre.

Na startu turnira savladale je juče Slovačku 3:0 (25:23, 26:24 i 25:16).

Crnogorske odbojkašice turnir će zaključiti sjutrašnjim duelom sa Slovenijom (17.30).

Prema propozicijama, po dvije selekcije iz pet grupa druge faze kvalifikacija, kao i najbolja trećeplasirana, igraće na šampionatu u Tirani i Prištini.

