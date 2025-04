Crnogorska međa i priroda u središte projekta laboratorije na otvorenom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će se na međunarodnoj izložbi Bijenale arhitekture u Veneciji predstaviti projektom laboratorije na otvorenom pod nazivom Razumjeti zemlju: Intersticijum, autora Ivana Šukovića, Dejana Todorovića i Emira Šehanovića, saopšteno je iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Komesarka izložbe Crne Gore, Mirjana Đurišić, kazala je da tim projektom država otvara vrata inovativnom pristupu u kreativnom interpretiranju nacionalnih resursa.

“U čijem je središtu tlo naše zemlje i međa koja je ne samo prostorni i kulturni fenomen Crne Gore, već i kompleksan simbol časti, identiteta i društvenog poretka”, rekla je Đurišić.

Ona je navela da se kroz projekat laboratorije na otvorenom arhitektura postavlja u uporednu ravan sa fenomenom međe i posmatra kao granični prostor između umjetnosti i nauke.

“Kroz analizu mikroorganizama sa crnogorskog prostora i tradicionalnih načina gradnje, autorski tim osvjetljava kako priroda može oblikovati održivu budućnost arhitekture”, dodala je Đurišić uoči predstojećeg 19. Bijenala arhitekture u Veneciji.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, ona je rekla da je veoma zadovoljna što je Crna Gora projektom iskoračila iz okvira dosadašnjeg prezentovanja države na sličnim manifestacijama i pokazala da stoji u ravni sa najaktuelnijim trendovima razvoja ukupnog arhitektonskog diskursa.

„U cilju veće vidljivosti i posjećenosti našeg paviljona u Veneciji, ove godine napravljen je značajan iskorak u odabiru prostora u Veneciji, ArteNova Campo San Lorenzo, koji je sada bolje lociran i sa većim prostornim kapacitetima za organizovanje kvalitetne prezentacije Crne Gore“, istakla je Đurišićeva.

Kustoskinja izložbe Milijana Zeković kazala je da projekat predstavlja inovativnu fuziju nauke, umjetnosti, arhitekture i prirodnih procesa.

“Tokom šestomjesečnog trajanja Bijenala arhitekture, u paviljonu Crne Gore radiće laboratorija u kojoj će posjetioci imati priliku da urone u svijet razvoja mikroprocesa bakterija izolovanih iz uzoraka tla sakupljenih po cijeloj Crnoj Gori (Durmitor, Skadarsko, Bukumirsko jezero)”, navela je Zeković.

Ti procesi, kako je kazala, realizovaće se u plutajućoj polikarbonatnoj laboratoriji instaliranoj u paviljonu.

Zeković je pojasnila da su njihovi proizvodi – BIO pigmenti i zanimljive prostorne konstelacije nastale razvojem ovih kultura, direktna zamjena za opasne komponente zasnovane na petrohemijskim procesima i teškim metalima, koje se danas koristi, i predstavljaju održiva rješenja u poljima ekologije, arhitekture i konstrukterstva budućnosti.

Kako je saopšteno, partner u ovom istraživanju je Institut za molekularnu genetiku i genetski inženjering Univerziteta u Beogradu, pionir u razvoju ovih tema u regionu.

„Ulaskom u pukotine drevne suvomeđe, otvaramo vrata žive prirodne laboratorije u kojoj autohtone bakterije iz crnogorske zemlje grade, reaguju i stvaraju, nudeći neistražene alate za arhitekturu budućnosti”, rekla je Zeković.

Ona je kazala da neđu ne posmatraju kao kraj i ograničenje.

“Već kao liminalni prostor, mjesto dijaloga, kreativnosti i potencijala, gdje se tradicija i inovacija susrijeću kako bi oblikovale otporne i inteligentne budućnosti”, navela je Zeković.

Šuković, vođa autorskog tima, kazao je da projekat istražuje mikrobiološke procese u crnogorskom zemljištu i njihov potencijal u arhitekturi.

“Kroz uzgoj bakterijskih kultura u kontrolisanim uslovima nastaju forme koje brišu granicu između prirode i građenog prostora”, rekao je Šuković.

Prema njegovim riječima, granica se ne tumači kao fiksna linija, već kao dinamična zona u kojoj se nauka i umjetnost prožimaju.

“Zemlja ovdje „progovara“ kroz crtež, zvuk, poeziju i naučnu analizu, otvarajući nove načine njenog razumijevanja, kazao je Šuković.

On je pojasnio da se arhitektura u ovom kontekstu posmatra kao živa, promjenljiva i sposobna da raste zajedno s prirodom.

„Podnaslov Intersticijum ukazuje na nevidljive sile i prelazne prostore koji oblikuju našu percepciju”, rekao je Đuković.

On je istakao da, kroz spoj umjetnosti i nauke, projekat poziva na razmišljanje o ekološkim i filozofskim temama, kao i o ulozi čovjeka u ciklusima uništavanja i stvaranja.

Organizator izložbe je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine – Direktorat glavnog državnog arhitekte, uz podršku Vlade Crne Gore.

Ovogodišnje Venecijansko bijenale arhitekture, jedno od najvažnijih svjetskih događanja u oblasti savremene arhitekture, biće održano od 10. maja do 23. novembra, pod kustoskim vođstvom proslavljenog arhitekte i inovatora, Karla Ratija.

U saopštenju se navodi da će pod krovnom temom „Inteligencija. Prirodna. Vještačka. Kolektivna“bijenale istražiti kako različite vrste inteligencije, od onih koje se nalaze u prirodi, preko tehnologije i vještačke inteligencije, do one koju razvija društvo – utiču na to kako se gradi i zamišlja prostore u kojima ljudi živimo.

“Kroz raznolike izložbe, instalacije i paviljone iz cijelog svijeta, biće postavljena i ključna pitanja: Kako arhitektura može odgovoriti na klimatske promjene? Kako oblikujemo gradove koji su istovremeno pametni i pravedni? I kako možemo koristiti nove tehnologije za stvaranje održivih gradova budućnosti?”, kaže se u saopštenju.

