Crnogorska i švedska policija u zajedničkoj akciji zaplijenile drogu, novac i nakit

Podgorica, (MINA) – Crnogorska i švedska policija u zajedničkoj akciji zaplijenile su drogu, novac i nakit, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Iz policije su rekli da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u okviru intenzivne međunarodne saradnje i odlučne borbe protiv transnacionalnog kriminala, realizovali zajedničku akciju sa pravosudnim organima Kraljevine Švedske pod nazivom “Wallet”, u vezi kriptonovčanica.

Kako se navodi, tokom akcije policijski službenici su zaplijenili novac, vrijedne komade nakita i druge predmete od ključne važnosti za postupke koji se vode pred pravosudnim organima Švedske, protiv njihovih državljana.

Dodaje se da su na osnovu naredbi Višeg suda u Podgorici, donijetih na osnovu zamolnice za pružanje pravne pomoći Osnovnog tužilaštva u Malmeu, a u koordinaciji Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku sektora granične policije i za finansijsko obavještajne poslove, pretresli objekte i vozila na više lokacija u Podgorici i Budvi.

“Pretresima je policija pronašla znatnu količinu novca, nakit velike vrijednosti, oko 200 grama materije za koju se sumnja da je droga, kao i druge predmete koji su oduzeti“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su, osim crnogorske i švedske policije, u akciji učestvovali i službenici EUROPOL-a i policijski i poreski službenici Švedske.

„Ova koordinacija pokazuje visok stepen međusobnog povjerenja i efikasnosti u suzbijanju organizovanog kriminala, a operacija je još jedan snažan dokaz odlučnosti Uprave policije da u partnerstvu s međunarodnim institucijama bez kompromisa suzbija sve oblike transnacionalnog kriminala“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da se time šalje jasna poruka da nijedna granica nije zaštita za one koji krše zakon.

