Crnogorska delegacija na Parlamentarnoj Skupštini OEBS-a

Podgorica, (MINA) – Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovaće na Zimskom zasijedanju Parlamentarne skupšine (PS) OEBS-a koje će danas početi u Beču, saopšteno je iz kabineta predsjednice Parlamenta Danijele Đurović.

Navodi se da će na zasjedanju, koje će trajati dva dana, učestvovati Đurović, šef Delegacije Skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a Slaven Radunovići zamjenici članova Delegacije Simonida Kordić i Dragan Bojović.

“Zimsko zasijedanje obuhvatiće sastanke Stalnog odbora, svakog od opštih odbora i zajedničke sjednice tri opšta odbora”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Đurović će imati bilateralne susrete sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Austrije Volfgangom Sobotkom i potpredsjednikom PS OEBS-a Markom Pritčardom.

U Parlamentarnoj Skupštini OEBS-a su 323 parlamentarca iz 57 zemalja Evrope, Centralne Azije i Sjeverne Amerike.

Ona predstavlja forum za parlamentarnu diplomatiju, posmatranje izbora i jačanje međunarodne saradnje u procesu ispunjavanja obaveza OEBS-a koje se oslanjaju na politička, bezbjednosna, ekonomska pitanja, te ljudska prava i teme vezane za životnu sredinu.

