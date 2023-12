Crnogorka prva pratilja na izboru Miss Tourism World China 2023

Podgorica, (MINA) – Crnogorka Andrea Nikolić osvojila je titulu prve pratilje na izboru Miss Tourism World China 2023 održanom u Fuđenu, u Kini.

Nikolić, mis turizma Crne Gore, studentkinja je druge godine Pravnog fakulteta.

Ona je, u konkurenciji od preko 70 djevojaka iz više od 70 država svijeta, osvojila vicešampionsku titulu prve pratilje, što je do sada najveći uspjeh Crne Gore u nekom od takmičenja ljepote.

Nikolić je najprije birana u top deset najljepših djevojaka svijeta.

Ona je zatim ušla u top pet najljepših djevojaka i na kraju je žiri birao između dvije najljepše djevojke svijeta, Nikolić i Čehinje.

Titulu Miss Tourism World 2023 osvojila je djevojka iz Češke, a Nikolić titulu prve pratilje.

Takmičenje je specifično po tome što žiri, osim fizičkog izgleda, cijeni i način na koji djevojke predstavljaju kulturu, nacionalni identitet i turistički potencijal država iz kojih dolaze, pa iz crnogorske delegacije kažu da se može reći da je ovih dana Nikolić bila svojevrsna ambasadorka Crne Gore u Kini.

