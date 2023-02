Crna Gora sa uspjehom da nastavi evropski put

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je najdalje otišla u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) i taj put treba da nastavi sa uspjehom, poručio je šef Parlamentarne grupe za saradnju Bundestaga sa zemljama Jugoistočne Evrope, Josip Juratović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predsjednica parlamenta Danijela Đurović sastala se danas sa Juratovićem i članovima Parlamentarne grupe za saradnju Bundestaga sa zemljama Jugoistočne Evrope, Tomasom Hakerom i Borisom Mijatovićem.

Juratović je zahvalio Đurović na prijemu i prilici da se sastanu sa crnogorskim poslanicima i u direktnom kontaktu razmijene mišljenja o aktuelnim temama.

On je istakao da su svi članovi njemačkog Bundestaga izuzetno zainteresovani za stanje u Crnoj Gori, kao i da Njemačka stoji na raspolaganju kao pouzdan partner Crnoj Gori na putu evropskih integracija.

„Juratović je kazao da je Crna Gora najdalje otišla u procesu pristupanja EU i da taj put treba da nastavi sa uspjehom, posebno imajući u vidu činjenicu da skoro 80 odsto građana podržava pridruživanje velikoj evropskoj porodici naroda“, navodi se u saopštenju.

Đurović je pozdravila sveukupne međudržavne odnose Crne Gore i Njemačke koje, kako je navela, karakteriše intenzivna saradnja na svim poljima.

Ona je ukazala na važnost parlamentarne saradnje, s obzirom na značaj njemačkog Bundestaga i njegovu ulogu u procesu odlučivanja o daljim fazama integracionih procesa i pristupanja zemalja kandidata za članstvo u EU.

„Ona je izrazila spremnost za produbljivanje kontakata na najvišem nivou, ali i sa poslanicima koji su aktivni u odborima nadležnim za EU poslove i međunarodne odnose“, navodi se u saopštenju.

Đurović je kazala da raduje zainteresovanost njemačkih zvaničnika za Crnu Goru i podsjetila na susret sa predsjednicom Bundestaga Barbel Bas u Zagrebu, u oktobru prošle godine, na marginama Prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme.

Ona je navela da očekuje da će Bas uskoro posjetiti Crnu Goru.

Đurović je iskazala zadovoljstvo što Savezna vlada Njemačke prepoznaje značaj Zapadnog Balkana i pruža punu podršku njegovom evropskom putu.

Ona je zahvalila na podršci procesu pristupanja Crne Gore EU.

Đurović je rekla da očekuje da pomoć Njemačke, kako politička, tako i ekspertska, neće izostati ni u narednom periodu.

Ona je zahvalila na dosadašnjoj podršci u oblasti pravosuđa, kao i u oblastima slobode medija i životne sredine.

Đurović je istakla da berlinski proces ima nezamjenljivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona sa EU na putu integracije.

Ona je rekla da taj proces obuhvata sve države Zapadnog Balkana i da predstavlja najbolji okvir za dinamizaciju saradnje u cilju ispunjavanja kriterijuma za punu integraciju u EU sa širokom platformom za saradnju, uključujući i ekonomsku.

„Informisala je sagovornike da je zatražila od Vlade da uputi Skupštini na ratifikaciju nedavno potpisane sporazume o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija“, navodi se u saopštenju.

Đurović je istakla važnost aktuelnog trenutka za Crnu Goru, dodajući da je zadovoljna zbog postignutog političkog dogovora oko kandidata za sudije Ustavnog suda.

Ona je ponovila da očekuje da će 27. februara doći do izbora sudija, čime će biti ispunjen ključni preduslov za izlazak iz trenutnog stanja nefunkcionalnosti.

Đurović je rekla da je važno prisustvo EU i Njemačke u regionu, kao i posvećenost evropskih institucija i država članica politici proširenja, imajući u vidu geopolitički i strateški odnos Unije prema Zapadnom Balkanu.

Haker je, kako su kazali iz Skupštine, informisao Đurović o namjeri Bundestaga da pokrene parlamentarnu dimenziju Berlinskog procesa, koja bi podrazumijevala redovne susrete i sastanke poslanika parlamenata država Zapadnog Balkana, sa ciljem da se tom procesu da veći zamah.

Đurović je pozdravila tu ideju i iskazala spremnost da, nakon usaglašavanja sa ostalim parlamentima država Zapadnog Balkana, Skupština Crne Gore bude domaćin prvog takvog samita.

Iz Skupštine su saopštili da se Mijatović interesovao za pitanje saradnje u oblasti energetike između država Zapadnog Balkana.

Đurović je kazala da podržava svaki vid saradnje između zemalja regiona koji će doprinijeti održivom razvoju.

Ona je zahvalila Njemačkoj koja je, kroz projekte Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Njemačke razvojne banke (KfW), doprinijela podsticanju energetske efikasnosti i poboljšanju komunalne infrastrukture u Crnoj Gori.

