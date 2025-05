Crna Gora pristupa LIFE programu

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas prihvatila tekst međunarodnog sporazuma između Evropske unije (EU) i Crne Gore o pristupanju LIFE programu EU u okviru kog se opredjeljuje novac za realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.

Iz Vlade su kazali da uključivanje u taj program omogućava značajnu podršku za inovativne projekte, doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja i klimatskih ciljeva države.

„Program pruža mogućnost za jaču integraciju u evropske i međunarodne tokove u oblasti zaštite životne sredine“, navodi se u saopštenju

U Nacrtu sporazuma navedeno je da se Sporazum primjenjuje od 1. januara ove godine.

Sporazum, kako su pojasnili iz Vlade, ostaje na snazi onoliko dugo koliko je potrebno da se završe svi projekti i aktivnosti ili njihovi dijelovi koji se finansiraju iz LIFE programa, sve radnje potrebne za zaštitu finansijskih interesa EU i sve finansijske obaveze koje proizilaze iz implementacije sporazuma.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o spovedenim pregovorima o Sporazumu o saradnji u oblasti bezbjednosti i podršci između Crne Gore i Ukrajine i prihvatila tekst Sporazuma.

