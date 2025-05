Crna Gora pouzdan partner i ključni akter regionalne bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdan partner Evropske unije (EU) i ključni akter regionalne bezbjednosti, poručeno je sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića sa zamjenikom generalnog direktora Generalnog direktorata za migracije i unutrašnje poslove u Evropskoj komisiji (DG HOME), Olivijem Onidijem.

Kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Šaranović je istakao da je taj Vladin resor posvećen borbi protiv iregularnih migracija, kroz jačanje kapaciteta Granične policije i snažnu operativnu saradnju sa evropskim partnerima.

Iz MUP-a su naveli da je on posebno istakao značaj nedavnog uspostavljanja Operativnog centra 24/7 u Podgorici, jedinstvenog na Zapadnom Balkanu, koji omogućava koordinaciju i razmjenu operativnih informacija u realnom vremenu.

„Kroz partnerstvo sa Europol-om i Frontex-om, kao i učešće u zajedničkim operacijama, Crna Gora pokazuje da ima sistem spreman da odgovori svim savremenim bezbjednosnim izazovima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da specijalizovane obuke policijskih službenika i upotreba moderne opreme dodatno unapređuju efikasnost u postizanju rezultata u suzbijanju ilegalnih prelazaka granice i krijumčarenja, ali i jačaju autonomiju Granične policije u vođenju krivičnih istraga.

Šaranović je zahvalio DG HOME-u na inicijativi u pogledu priprema za buduće pristupanje Crne Gore šengenskom prostoru.

On je istakao da je uvjeren da će Crna Gora u najkraćem roku ispuniti preostale obaveze u domenu policijske saradnje, upravljanja granicom i usklađivanja vizne politike.

Iz MUP-a su rekli da je Onidi, koji je boravio u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori, pohvalio konkretne rezultate koje Crna Gora ostvaruje, učvršćujući svoju poziciju kao strateški partner EU.

„Pozdravio je napredak na planu jačanja kapaciteta za borbu protiv prekograničnog kriminala i efikasne kontrole migratornih kretanja, i ohrabrio nastavak napora na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, navodi se u saopštenju.

Onidi je ukazao na naredne korake u cilju daljeg usklađivanja sa spiskom trećih zemalja čijim državljanima je potrebna viza za ulazak u EU.

Sagovornici su se saglasili da je evidentno da crnogorske institucije saradnju temelje na povjerenju i neselektivnom pristupu, što je ključni preduslov za vidljive rezultate.

Iz MUP-a su rekli da je zaključeno da je za evropsku budućnost Crne Gore od suštinskog značaja očuvati takav dosljedan pristup, jer je vladavina prava iznad svakog pojedinca i interesa.

„U okviru posjete Onidija Crnoj Gori, delegacija koju je predvodio, a u kojoj su predstavnici FRONTEX-a, Agencije EU za azil, EUROPOL-a, EK (DG HOME i DG ENEST), kao i predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova Austrije i Slovenije, održala je konstruktivan sastanak sa predstavnicima Uprave policije Crne Gore“, kazali su iz MUP-a.

Navodi se da su razmatrani dalji koraci u okviru Akcionog plana EK za saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana u borbi protiv iregularnih migracija, sa fokusom na jačanje upravljanja granicom duž migrantske rute, unapređenje kapaciteta u oblasti azila i prihvata, borbu protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima.

„Kao i na tješnju saradnju u oblasti readmisije i povratka migranata i usklađivanje viznih politika s viznom politikom EU“, kaže se u saopštenju.

