Crna Gora potvrdila da je spremna da odgovori na migracione izazove

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je konkretnim rezultatima potvrdila da je odgovoran partner i da je spremna da odgovori na migracione izazove i doprinese bezbjednosti regiona i Evrope, kazala je direktorica Evropske agencije za azil (EUAA) Nina Gregori.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), resorni ministar Danilo Šaranović učestvovao je na ministarskom sastanku u okviru Brdo Procesa u Sloveniji.

Navodi se da je cilj sastanka jačanje političke stabilnosti i saradnje u jugoistočnoj Evropi i podrška zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Evropskoj uniji (EU).

Iz MUP-a su rekli da su Šaranović i Gregori potpisali Mapu puta za saradnju između Crne Gore i EUAA za period od ove do 2027. godine.

„Taj strateški dokument, usklađen sa nacionalnim prioritetima i EU standardima, predstavlja značajan korak u pripremi Crne Gore za punopravno učešće u Zajedničkom evropskom sistemu za azil (CEAS)“, kaže se u saopštenju.

Gregori je istakla da je uvjerena da je MUP na pravom putu i naglasila da sve što je u prethodnom periodu urađeno u toj oblasti nije ispunjavanje obaveza samo na papiru, već je zaista implementirano i djeluje u praksi.

“Konkretnim rezultatima je Crna Gora potvrdila svoju kredibilnost kao odgovoran partner, spremnost da odgovori na migracione izazove i doprinese sigurnosti regiona i Evrope”, rekla je Gregori.

Iz MUP-a su naveli da je ovogodišnji sastanak ministara na Brdu bio povod za razgovor o važnim temama, sa fokusom na jačanje zajedničkog odgovora na prijetnje koje sa sobom nose terorizam i trgovina ljudima.

Šaranović je, tokom diskusije o jačanju saradnje u borbi protiv terorističkih prijetnji, istakao da samo zajedničkim naporima, kroz regionalnu saradnju i međunarodnu podršku, mogu ostvariti održive rezultate u borbi protiv terorizma i ekstremizma na Zapadnom Balkanu.

Iz MUP-a su rekli da se, tokom brojnih bilateralnih susreta, Šaranović sastao i sa EU koordinatorom za borbu protiv terorizma Bartjanom Vegterom, gdje je potvrđeno zajedničko opredeljenje za prepoznavanje onlajn dimenzije terorizma kao jedne od prioritetnih oblasti za dalje razvijanje i unapređenje.

“Zaključeno je da su sistem monitoringa i ranog prepoznavanja prijetnji od posebnog značaja za izgradnju mehanizama koji omogućavaju brzu i efikasnu reakciju na nove izazove u borbi protiv terorizma i ekstremizma”, navodi se u saopštenju.

