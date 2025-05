Crna Gora potpisala EU LIFE sporazum

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je potpisala Sporazum o pristupanju LIFE programu za životnu sredinu i klimatske akcije Evropske unije (EU), saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS).

Sporazum su u Briselu potpisali ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić i komesarka za životnu sredinu, otpornost voda i cirkularnu ekonomiju Džesika Rosval.

“EU je za ovu godinu kroz LIFE program opredijelila ukupno 600 miliona EUR za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih akcija i energetske tranzicije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je LIFE program najstariji i jedan od najefikasnijih finansijskih instrumenata EU za zaštitu životne sredine.

Ćulafić je rekao da pridruživanjem LIFE programu Crna Gora ponovo potvrđuje posvećenost zaštiti životne sredine i suočavanju sa izazovima klimatskih promjena.

“Ova saradnja sa EU predstavlja važan korak ka održivom razvoju i jačanju naših kapaciteta za očuvanje prirodnih resursa – u korist naših građana i budućih generacija”, poručio je Ćulafić.

On je zahvalio svima koji su doprinijeli pridruživanju Crne Gore LIFE programu.

“Radujemo se budućoj saradnji i zajedničkim projektima koji će Crnu Goru učiniti održivijom i otpornijom zemljom, čiji ćemo ustavni karakter ekološke države, predanim, znalačkim i savjesnim radom, uz inkluziju svih sektora društva, zajedno odbraniti”, naveo je Ćulafić.

Rosval je kazala da se raduje što je Crna Gora postala članica LIFE programa.

“Ovo partnerstvo predstavlja važan korak naprijed u našoj saradnji na klimatskim i pitanjima životne sredine, i radujemo se što ćemo zajedno raditi na rješavanju izazova sa kojima se Crna Gora suočava u ovim oblastima”, istakla je Rosval.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS