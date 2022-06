Crna Gora posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom

Beograd, (MINA) – Crna Gora je iskreno posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, koji su utemeljeni na evropskim ciljevima, obostranim realnim interesima, ekonomskoj, geografskoj i političkoj upućenosti jednih na druge, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to rekao na sastanku sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Ivicom Dačićem.

„Crna Gora je iskreno posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom koji su utemeljeni na evropskim ciljevima, obostranim realnim interesima, ekonomskoj, geografskoj i političkoj upućenosti jednih na druge“, kazao je Abazović.

On je naveo da je posebno važno da obje države budu potpuno posvećene stvaranju atmosfere međusobnog povjerenja, uvažavanja i poštovanja imajući na umu zajedničku istoriju, tradicionalnu bliskost dva naroda, ali i iste evropske ciljeve i reformske izazove.

Navodi se da je Dačić istakao da o posvećenosti unapređenju bilateralnih odnosa svjedoči činjenica da je Srbija među prvim zemljama koju je Abazović posjetio od stupanja na dužnost.

On je rekao da Srbija pridaje poseban značaj daljem razvoju sveukupnih bilateralnih odnosa sa Crnom Gorom, u duhu prijateljstva i međusobnog uvažavanja, imajući u vidu bliske veze dva naroda.

“Dačić je izrazio nadu da će se unapređenje bilateralnih odnosa realizovati, između ostalog, i kroz parlamentarnu dimenziju, gdje postoji veliki prostor za jačanje parlamentarne diplomatije i saradnju u međunarodnim parlamentarnim organizacijama, kao i kroz posjete predsjednika parlamenata i bliže kontakte parlamentarnih grupa prijateljstava”, navodi se u saopštenju.

