Crna Gora posvećena jačanju bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, kao članica NATO-a, posvećena jačanju dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi, poručio je državni sekretar Ministarstva odbrane Marko Marković.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, to rekao na sastanku sa direktorom Centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC), ambasadorom Konstantinom Mihailom Grigorijem, u Bečićima.

Marković je čestitao 25 godina postojanja Centra i dodao da je zadovoljan jer je novi Sporazum o osnivanju RACVIAC-a potpisan u Bečićima, tokom crnogorskog predsjedavanja tom inicijativom 2010. godine.

„On je kazao da je Crna Gora, kao članica Alijanse, posvećena jačanju dobrosusjedskih odnosa, stabilnosti i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi“, navodi se u saopštenju.

Marković je naglasio da se saradnja sa RACVIAC-om sprovodi kroz učešće crnogorskih predstavnika na brojnim događajima vezanim za oblasti međunarodnih odnosa, evropskih integracija i bezbjednosti.

On je dodao da je važna nedavna odluka ministra odbrane o upućivanju prvog predstavnika Crne Gore na mandat u RACVIAC-u.

Grigorije je, kako je saopšteno, zahvalio za doprinos i podršku koju Crna Gora pruža RACVIAC-u u realizaciji različitih aktivnosti i projekata.

On je rekao da će upućivanje prvog crnogorskog predstavnika na rad u Centar unaprijediti i produbiti saradnju.

Grigorije je naglasio da je uvjeren da će Crna Gora nastaviti da upućuje svoje predstavnike na obuke i aktivnosti koje se realizuju u cilju jačanja regionalne stabilnosti i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi.

On je dodao da je uvjeren da će RACVIAC nastaviti da promoviše jačanje institucionalnih kapaciteta država članica za suočavanje sa savremenim bezbjednosmim izazovima.

U saopštenju se navodi da je, u partnerstvu sa Centrom za bezbjednosnu saradnju i Regionalnom anti-korupcijskom inicijativom (RAI), Ministarstvo odbrane ove godine peti put domaćin radionice „Transparentnost u sektoru bezbjednosti”, koja se od ponedjeljka do četvrtka održava u Bečićima.

Crna Gora je član RACVIAC-a od 2007. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS