Crna Gora postala članica Evropske organizacije za sajber bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je postala članica prestižne Evropske organizacije za sajber bezbjednost (ECSO), saopšteno je iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Iz tog resora su kazali da članstvo u ECSO potvrđuje posvećenost Crne Gore jačanju sajber bezbjednosti, digitalne otpornosti i međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Navodi se da je delegacija MJU predvođena generalnim direktorom Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise Dušanom Polovićem, u Briselu razgovarala sa predstavnicima ECSO-a o unapređenju sajber bezbjednosti, razmjeni znanja o implementaciji NIS2 direktive i mogućnostima za buduću saradnju.

“Članstvo u ECSO omogućava Crnoj Gori da aktivno učestvuje u oblikovanju sajber bezbjednosnih politika na evropskom nivou, jačanju kapaciteta u zaštiti građana i institucija, te unapređenju infrastrukture i otpornosti na sajber prijetnje”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da MJU nastavlja da intenzivno razvija digitalne bezbjednosti i međunarodnu saradnju u cilju stvaranja sigurnijeg i otpornijeg digitalnog okruženja za sve građane.

“U tom kontekstu nastavljamo i stratešku saradnju sa DCAF-om – Ženevskim centrom za upravljanje bezbjednosnim sektorom, koji je podržao i ovu aktivnost”, kazali su iz MJU.

