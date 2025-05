Crna Gora ostaje snažno posvećena reformama i članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje snažno posvećena reformama i članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručeno je na sastanku ministarke evropskih poslova Maide Gorčević sa generalnom direktoricom za evropsku saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova Nizozemske, Helen Baker.

Gorčević i Baker su, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), razgovarale o napretku Crne Gore u evropskim integracijama, daljim reformskim planovima, ali i o širem regionalnom i bilateralnom kontekstu procesa proširenja.

Gorčević je istakla da je evropski put Crne Gore jasan i da ne postoji nikakva dilema kada je riječ o strateškoj orijentaciji zemlje.

„Učinićemo sve da ispunimo plan koji smo sebi zacrtali i uvjereni smo da Crna Gora može biti naredna članica EU“, poručila je ona.

Baker je, kako je saopšteno, pohvalila odlučnost crnogorskih vlasti.

Ona je navela da Nizozemska cijeni ambiciozan pristup i posvećenost reformama i ponovila da njihova podrška ostaje čvrsta sve dok Crna Gora pokazuje rezultate i napreduje na osnovu ostvarenih zasluga.

Baker je ukazala na važnost ispunjavanja obaveza iz procesa pristupanja, jer upravo to vidi kao ključni pokazatelj stvarnog napretka društva.

Ona je pozdravila i punu usklađenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, što potvrđuje jasnu i dosljednu orijentaciju države ka evropskim vrijednostima.

Iz MEP-a su kazali da je poseban fokus sastanka bio na vladavini prava.

Gorčević je naglasila da se kroz dosljedno jačanje vladavine prava društvo najdublje i najtrajnije transformiše – jača se povjerenje u institucije, osigurava jednakost pred zakonom i stvaraju temelji za održiv demokratski i ekonomski razvoj.

Ona je rekla da očekuje da će predstojeći Izvještaj o vladavini prava biti pozitivan i predstavila akcione planove za zatvaranje poglavlja 23 i 24 koje je Vlada nedavno usvojila.

Gorčević je istakla da je Crna Gora prva država kandidat koja je dobila pozitivan IBAR i krenula sa zatvaranjem poglavlja, čime je dodatno podstakla evropski zamah i u ostalim državama Zapadnog Balkana.

Na sastanku je razgovarano je i o saradnji Crne Gore sa EU, pri čemu je Gorčević navela da postoji veoma dobra i redovna komunikacija.

„Zadovoljni smo konstruktivnim dijalogom sa institucijama EU i posvećeni smo njegovom daljem jačanju“, poručila je Gorčević.

