Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao najnaprednija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ostaje privržena principima i standardima ljudskih prava i sloboda, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na sastanku sa komesarom za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) Volkerom Turkom.

Milatović je istakao da demokratija nije jednosmjerna ulica.

“Ona podrazumijeva aktivno učešće svih aktera društva, kako vlasti tako i građana u očuvanju i unapređenju sloboda i odgovornosti. To je i proces koji se ne podrazumijeva, već se svakodnevno izgrađuje, njeguje i brani”, naveo je Milatović u objavi na mreži X.

On je rekao da je tokom razgovora s Turkom, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, istakao da kao najnaprednija zemlja kandidat za članstvo u EU, Crna Gora ostaje privržena principima i standardima ljudskih prava i sloboda.

„Poručio sam da naša država pridaje veliku važnost multilateralizmu i snažnoj saradnji sa UN, posebno u vremenu rastućih globalnih izazova i sukoba”, dodao je Milatović.

On je poručio da će Crna Gora nastaviti da bude pouzdan partner na međunarodnoj sceni i promoter vrijednosti ljudskih prava i sloboda na Zapadnom Balkanu.

