Crna Gora ostaje posvećena postizanju standarda SE

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao punopravna članica Savjeta Evrope (SE) i država u procesu pristupnih pregovora, ostaje posvećena postizanju standarda koje promoviše ta institucija, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da se Milatović tokom zvanične posjete Strazburu, sastao sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) Teodorosom Rousopoulosom i sa generalnom sekretarkom SE Marijom Pejčinović Burić.

Milatović je čestitao Rousopoulosu na izboru i poželio mu da uspješnim radom doprinese daljem jačanju PSSE.

Milatović je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo što boravi u posjeti SE u godini kada ova institucija obilježava 75. godina postojanja.

On je naglasio da se radi o krovnoj organizaciji koja postavlja standarde u promovisanju i zaštiti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

Milatović je upoznao sa Rousopoulosa sa demokratskim razvojem u Crnoj Gori, i sa rezultatima koje je država postigla u posljednje tri godine.

On je dodao da je izborom nedostajućeg sudije Ustavnog suda i članova Sudskog savjeta Crna Gora na putu do potpunog “otključavanja” pravosudnih institucija.

“Crna Gora, kao punopravna članica SE i zemlja u procesu pristupnih pregovora, ostaje posvećena postizanju standarda koje promoviše ova institucija”, rekao je Milatović.

On je zahvalio što je PSSE i dalje zadržala fokus na Zapadnom Balkanu i u kontinuitetu organizovala debate o temama relevantnim za region.

Navodi se da je Rousopoulos zahvalio na posjeti i istakao zadovoljstvo što je njegov prvi sastanak u svojstvu predsjednika PSSE sa Milatovićem.

On je kazao da rezultati postignuti tokom Milatovićevog mandata kao ministra ekonomskog razvoja i sada kao predsjednika države, predstavljaju uzor generacijama koje dolaze.

Rousopoulos je dodao i da je SE mjesto sjajnih ekspertiza i intelektualnih ideja i da bi glas te institucije treba daleko da se čuje.

„Sagovornici su ukazali na važnost zajedničke i odlučne podrške Ukrajini i njenom narodu u kontekstu ruske agresije na tu zemlju“, kaže se u saopštenju.

Oni su, kako se dodaje, ocijenili da je to pitanje visoko na dnevnom redu Parlamentarne skupštine u posljednje dvije godine.

Kako se navodi, Rousopoulos je zahvalio Crnoj Gori na dosljednoj podršci.

Milatović je, tokom susreta sa Pejčinović Burić, ukazao na značaj saradnje koji Crna Gora ima sa SE, kao organizacijom čije su glavni ciljevi promovisanje i zaštita ljudskih prava, i uspostavljanje demokratije i vladavine prava.

“Saradnja sa SE je jedan od naših glavnih spoljnopolitičkih prioriteta i radujemo se daljem jačanju odnosa u narednim godinama, posebno u kontekstu naših pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali i predstojećeg crnogorskog predsjedavanja Komitetom ministara u 2026-2027”, kazao je Milatović.

Milatović je istakao doprinos Pejčinović Burić radu SE i zahvalio na naporima uloženim u promovisanje i održavanje ključnih standarda organizacije.

Pejčinović Burić je zahvalila na posjeti koja, kako je navela, doprinosi jačanju uloge SE u izazovnim vremenima.

Ona je, kako se dodaje, istakla da se raduje budućoj zajedničkoj saradnji i pozdravila imenovanja u pravosuđu.

Navodi se da je Pejčinović Burić naglasila da su reforme veoma važne i da je od posebnog značaja da Crna Gora ima kontinuitet u njihovom sprovođenju.

Ona je podsjetila na uspješan četvrti samit šefova država i vlada koji je održan u Rejkjaviku prošlog maja, kada je poslata snažna poruka podrške Ukrajini i osuda ruske agresije.

Pejčinović Burić je dodala da je samit rezultirao uspostavljanjem registra štete prouzrokovane agresijom Ruske Federacije na Ukrajinu i istakla da je Crna Gora bila jedna od zemalja osnivača tog registra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS