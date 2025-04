Crna Gora ostaje posvećena glavnim spoljnopolitičkim ciljevima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će i dalje biti posvećena implementaciji NATO agende, evropskim integracijama i snažnoj regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima, poručio je načelnik Direkcije za NATO i Evropsku uniju (EU) u Ministarstvu odbrane, Nikola Radunović.

On je učestvovao na sastanku političkih direktora ministarstava odbrane i vanjskih poslova zemalja članica Američko-jadranske povelje A5, koji je održan danas u Konjicu, u Bosni i Hercegovini (BiH).

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane, tokom dvije radne sesije učesnici su razmatrali aktuelne bezbjednosne i političke izazove, posebno u kontekstu Zapadnog Balkana, kao i status procesa evroatlantskih integracija država članica i posmatrača u okviru Američko-jadranske povelje.

Navodi se da je Radunović naglasio važnost doprinosa zemalja članica inicijative A5 jačanju, kako regionalne bezbjednosti, tako i sveukupnom projektovanju stabilnosti van NATO granica.

“Osvrćući se na kompleksnost bezbjednosne arhitekture i na nove geopolitičke okolnosti, a koji uslovljavaju povećanje ulaganja u odbranu, informisao je prisutne o planiranom izdvajanju Crne Gore za odbranu za naredni period”, kaže se u saopštenju.

Radunović je dodao da će više od 30 odsto odbrambenog budžeta u kontinuitetu biti namijenjeno modernizaciji i opremanju Vojske.

“Zaključio je da će Crna Gora ostati posvećena implementaciji NATO agende, EU integracijama, kao i snažnoj regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima, što su njeni glavni spoljnopolitički ciljevi”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su učesnici sastanka naglasili važnost udruženog djelovanja protiv savremenih izazova i prijetnji, kao i potrebe za jačanjem vojno-odbrambene saradnje i nastavkom zajedničkog doprinosa sistemu kolektivne bezbjednosti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Albanije, BiH, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država (članice inicijative), Kosova i Srbije (posmatrači) i Slovenije, koja učestvuje na sastancima po pozivu.

