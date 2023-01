Crna Gora ne smije biti sinonim za krizu, već predvodnik integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne smije biti sinonim za krizu, već predvodnik evropskih integracija, poručio je ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman tokom susreta sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem.

Grlić Radman je na Tviteru /Twitter/ naveo da se tokom posjete Hrvatima u Crnoj Gori neformalno susreo sa Abazović.

On je istakao da je Crna Gora najviše napredovala na putu evropskih integracija i upozorio da je potrebno prekinuti zastoj u reformama.

“Crna Gora ne smije biti sinonim za krizu, već predvodnik EU integracija”, poručio je Grlić Radman.

Abazović je kazao da je ruka Crne Gore pružena svim susjedima, a da odnosi sa Hrvatskom moraju biti za primjer.

“Hrvatska ima posebni značaj za Crnu Goru, ne samo zbog istorijskih veza naših naroda, već i zbog primjera podrške i ohrabrenja koju daje našoj državi na putu ka EU”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je u ime Vlade čestitao Dan hrvatskog naroda, ali i na svim političkim i sportskim uspjesima koje je Hrvatska postigla posljednjih mjeseci.

