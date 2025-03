Crna Gora lider regiona u eliminisanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je prepoznata kao lider u regionu u sprovođenju mjera za eliminisanje nezakonite trgovine duvanskim proizvodima na Zapadnom Balkanu, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora kazali su da su zajedno sa nadležnim poreskim i carinskim oraganima, posvećeni snažnoj borbi na planu suzbijanja nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, a sve u cilju poboljšanja javnog zdravlja građana i osiguranja stabilnih budžetskih prihoda po osnovu akciza na duvanske proizvode.

Navodi se da se, kao rezultat odlučnih koraka, bilježi konstantan rast legalnog tržišta duvanskim proizvodima.

To je, kako se dodaje, zvanično potvrđeno i na nedavno održanom sastanku na viskom nivou u organizaciji Ministarstva uz podršku Sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Regionalne kancelarije SZO za Evropu.

Na sastanku, na temu Mjere za eliminisanje nezakonite trgovine duvanskim proizvodima na Zapadnom Balkanu, ocijenjeno je da je Crna Gora prepoznata kao lider regiona u toj oblasti.

O tome, kako se navodi, svjedoče zvanični podaci Ministarstva finansija, koji pokazuju da se posljednih godina bilježe izuzetano dobri rezultati na tržištu duvanskih proizvoda, prije svega cigareta.

„Naime, tržište duvanskim proizvodima se vrlo snažno oporavlja, a najviše zahvaljujući sveobuhvatnoj borbi protiv ilegalne trgovine, kao i strateškim mjerama Vlade, što potvrđuje preliminarni podatak da se ilegalno tržište cigaretama prošle godine kreće između deset i 15 odsto“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da je 2020. godine promet cigareta iznosio 607,41 tonu i od tada se konstantno bilježi rast legalnog tržišta cigareta.

„Pa je u 2021. zabilježen rast za oko 35 odsto (215 tona), u 2022. rast za oko 75 odsto (452 tone); u 2023. rast za oko 86 odsto (523 tone) i u prošloj godini rast za oko 102 odsto (617 tona), u odnosu na 2020. godinu“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je namjera Vlade, u dijelu akcizne politike, u prethodnom periodu, bila da se akcizne stope povećaju do nivoa u Evropskoj uniji, uz poštovanje dinamike postepenog povećanja akciznih stopa, kako bi se vodilo računa o stabilnosti tržišta i regionalnom aspektu usklađenosti cijena.

„Velike razlike u cijenama duvanskih proizvoda među zemljama regiona pogoršale bi problem ilegalne trgovine i podstakle prekograničnu trgovinu, kao i neleganu distribuciju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da dosljedna primjena Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima i zajednički napori Ministarstva finansija i Uprave carina na planu suzbijanja šverca cigareta, dodatno su osnaženi primjenom Sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama.

Dodaje se da su evropski zvaničnici i eksperti, koji su u martu boravili u Podgorici na sastanku posvećenom mjerama za eliminisanje nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, pohvalili Vladinu odluku o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni Luke Bar, kao i odluku o ukidanju saglasnosti za osnivanje slobodne zone “Novi duvanski kombinat”.

Oni su takođe ocijenili da je to rezultiralo višestrukim efektima za crnogorsku ekonomiju, prevashodno suzbijanjem nelegalne trgovine, porastom prometa cigareta legalnim kanalima, kao i rastom prihoda od naplaćenih akciza.

Pohvaljenje su i, kako se dodaje, mjere koje je Uprava carina sprovela u dijelu povećanja kapaciteta, pojačanog monitoringa i kontrole carinskih područja, kao i primjena modernizovanog, elektronskog vođenja evidencija i drugih savremenih sistema u poslovanju.

Navodi se da zvanični podaci o naplati prihoda za duvanske proizvode govore da je 2023. po tom osnovu naplaćeno 100 miliona EUR, odnosno za 8,85 odsto više nego u 2022, dok je u prošloj godini u odnosu na 2023. naplaćeno 119 miliona EUR, odnosno 18,87 odsto ili 19 miliona EUR više.

