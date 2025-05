Crna Gora kredibilan partner UN-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je kredibilan partner Ujedinjenih nacija (UN) i promoter vrijednosti multilateralizma, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na sastanku sa visokim komesarom UN-a za ljudska prava Volkerom Turkom.

Ibrahimović je zahvalio na prvoj posjeti visokog komesara UN-a od obnove nezavisnosti, koja, kako je rekao, predstavlja potvrdu odlične saradnje i partnerstva, kao i povjerenja u Crnu Goru kao odgovornu i kredibilnu članicu.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), potvrdio snažnu privrženost Crne Gore multilateralizmu.

“Cijenimo jasan stav i nezavisnost visokog komesara, i vjerujemo u fundamentalni značaj ljudskih prava i UN-a u suočavanju sa globalnim izazovima. Jačanje multilateralizma je ključ za rješavanje mnogih globalnih problema”, poručio je Ibrahimović.

On je ukazao na lidersku poziciju države u procesu evropske integracije.

Prema riječima Ibrahimovića, to svjedoči o sazrijevanju crnogorskog društva, jasnoj viziji i posvećenosti implementaciji evropskih standarda u nacionalni pravni okvir, naročito u oblasti ljudskih prava i vladavine prava.

Iz MVP su rekli da je na sastanku razgovarano i o posljedicama rastućih globalnih izazova i i važnosti očuvanja multilateralizma, temeljnih principa međunarodnog prava i ljudskih prava.

“Posebno je istaknut multietnički i multivjerski karakter države, kao odraz privrženosti ljudskim pravima i univerzalnim vrijednostima”, kaže se u saopštenju.

Sagvornici su, dodaje se, razmijenili mišljenja i o aktuelnim regionalnim izazovima, uz ocjenu da su poštovanje ljudskih prava i vladavina prava najbolja odbrana od malignih uticaja trećih strana.

