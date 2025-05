Crna Gora ima šansu da postane naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima realnu šansu da bude naredna članica Evropske unije (EU), a na tom putu ima snažnu podršku Danske, ocijenjeno je u razgovoru šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića sa ministarkom za evropske poslove Danske Marie Bjere.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Bjere je na sastanku u Podgorici pozdravila posvećenost Crne Gore reformama na EU putu.

Ona je poručila da Danska ostaje zagovornik politike proširenja zasnovane na individulanim zaslugama.

“Rezultati koje ostvarujete šalju snažnu poruku privrženosti EU vrijednostima i Danska to prepoznaje i podržava”, rekla je Bjere.

Iz MVP su naveli da su sagovornici razmijenili mišljenja i o dinamici bilateralnih odnosa i da je obostrano izraženo zadovoljstvo najavljenim otvaranjem Ambasade Crne Gore u Kopenhagenu.

Ibrahimović je kazao da će Crna Gora time dodatno potvrditi posvećenost unapređenju odnosa sa Danskom i intenziviranju saradnje u brojim oblastima za koje postoji obostrani interes.

On je rekao da ga raduje posjeta Bjere Crnoj Gori u susret danskom predsjedavanju Savjetu EU u drugoj polovini ove godine.

Crna Gora, kako je istakao, intenzivno radi na ostvarivanju ambicioznog plana da završi pregovore o članstvu tokom naredne godine.

„Mi ćemo raditi na dovršetku reformi, kao i na održavanju punog unutrašnjeg konsenzusa o EU. Ne smijemo dozvoliti bilo kakva skretanja sa tog puta, a uz punu posvećenost i partnerstvo sa evropskim institucijama i državama članicama, naš cilj je ostvariv“, kazao je Ibrahimović.

On je ocijenio da pitanje proširenja EU ima i geopolitički značaj i da, kao jedna od najuspješnijih politika Unije, predstavlja i put je ka osnaživanju i daljem ujedinjenju Evrope.

