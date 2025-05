Crna Gora ima potencijal da unaprijedi javne usluge korišćenjem AI

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima potencijal da unaprijedi javne usluge korišćenjem vještačke inteligencije (AI), ali je za uspješnu primjenu neophodno dodatno ulagati u znanja, vještine i infrastrukturu, pokazao je prvi izvještaj o procjeni spremnosti javne uprave za primjenu AI.

U Podgorici je danas, u organizciji Ministarstva javne uprave (MJU) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), predstavljena procjena ambijenta za korišćenje vještačke inteligencije u Crnoj Gori (Artificial Intelligence Landscape Assessment – AILA), izrađena uz pomoć metodologije razvijene od Glavne digitalne kancelarije UNDP-a.

Kako je saopšteno iz UNDP-a u Crnoj Gori, nalazi i preporuke predstavljenog AILA izvještaja, koji je finansirala Evropska unija (EU), biće osnova za izradu i usvajanje prve nacionalne Strategije o AI, koju će donijeti MJU.

“AILA izvještaj pruža sveobuhvatnu analizu spremnosti crnogorskih institucija za etičku i stratešku primjenu AI”, rekli su UNDP-a.

Iz te agencije UN-a su naveli da se kao prednosti izdvajaju osnovna digitalna infrastruktura i sve izraženija institucionalna svijest o značaju inovacija u javnim uslugama.

“Izvještaj ukazuje i na niz izazova, uključujući rastuću potrebu za unapređenjem stručnih vještina, jačanje međuinstitucionalne povezanosti, kao i uspostavljanje regulatornog okvira za primjenu AI u javnoj u javnoj upravi”, kaže se u saopštenju.

Iz UNDP-a su rekli da se preporučuje da se poseban fokus stavi na sektore u kojima Crna Gora ima konkurentske prednosti, poput turizma i energetike, ali i na oblasti zaštite životne sredine, uz paralelno jačanje osnovnih kapaciteta i znanja službenika javne uprave, kao i opšte populacije.

“Procjena je sprovedena prema UNDP metodologiji koja se primjenjuje u više od 30 zemalja svijeta i omogućava uporedivost podataka, praćenje napretka i razmjenu iskustava u oblasti AI”, navodi se u saopštenju.

Dokument, kako su kazali iz UNDP-a, obuhvata i analizu politika, institucionalnih kapaciteta, IT infrastrukture, kvaliteta i dostupnosti podataka, kao i znanja i vještina zaposlenih.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj poručio je da MJU insistira na principima transparentnosti i inkluzivnosti, kao i da i ovaj nalaz vidi kao materijal od izuzetne važnosti za ostvarenje razvojnih ciljeva.

Kako je rekao, AILA procjena nudi temeljnu analizu trenutnog stanja i jasne smjernice za dalji rad.

“Pomaže nam da razumijemo gdje smo, koje su naše prednosti, a koji izazovi su pred nama – od jačanja infrastrukture i kapaciteta, do etičkih okvira i zaštite podataka”, naveo je Dukaj.

On je kazao da Crna Gora, kao mala država, ima ograničene resurse.

“Ali je naša snaga u objedinjavanju svih potencijala, iz svih društvenih sektora. Samo zajedničkim naporima možemo iskoristiti transformativni potencijal AI, na način koji će donijeti konkretne koristi našim građanima”, poručio je Dukaj.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, istakla je da tehnologije poput AI moraju služiti ljudskom razvoju i jačanju jednakih šansi za sve.

„Danas, kada se AI sve više koristi u svim aspektima društva, imamo jedinstvenu priliku da njen razvoj usmjerimo u skladu s vrijednostima jednakosti, transparentnosti i održivosti”, navela je Paniklova

Prema njenim riječima, AI može postati snažan saveznik u ostvarenju razvojnih ciljeva, pod uslovom da se tehnologija stavi u službu ljudi.

Paniklova je istakla da, kroz alate poput AILA, UNDP pruža podršku Vladi u usmjeravanju digitalne transformacije ka pravcu koji osnažuje ljude i njihova postignuća, umjesto da ih zamijeni automatizacijom.

“Podršku procesu uspostavljanja i primjene AI alata u javnom sektoru i akademskoj zajednici pružiće i Naučno tehnološki park Crne Gore, što je na današnjem događaju istakla izvršna direktorica Valentina Radulović”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da AILA izvještaj dolazi u trenutku kada se AI nalazi u središtu evropskih i globalnih razvojnih debata, a Crna Gora radi na usklađivanju sa zakonodavstvom EU u toj oblasti.

