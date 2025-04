Crna Gora i UK nastaviće saradnju u cilju jačanja sigurnosti regiona

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) nastaviće dinamičnu saradnju u cilju jačanja sigurnosti regiona, na temeljima snažne demokratije i vladavine prava, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan, Karen Pirs.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), na sastanku je naglašeno da Crna Gora i UK imaju veoma dobre i prijateljske odnose, praćene intenzivnim političkim dijalogom i dodatno osnažene NATO savezništvom

„U razgovoru je istaknuto da je stabilan Zapadni Balkan zajednički interes i da će Crna

Gora i UK nastaviti dinamičnu saradnju u cilju jačanja sigurnosti i bezbjednosti regiona,

na temeljima snažne demokratije, vladavine prava i regionalne saradnje“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je zahvalio na podršci evropskom putu Crne Gore i podsjetio na rezultate ostvarene u integracionom procesu.

On je, kako je saopšteno, istakao posvećenost nastavku ispunjavanja obaveza iz EU agende.

Ibrahimović je ocijenio da je značajan doprinos britanskih partnera u implementaciji demokratskih i strukturnih reformi u Crnoj Gori.

“Ulaskom Crne Gore u EU poslali bismo jasan signal drugim državama kandidatima da je članstvo dostižno i moguće”, poručio je Ibrahimović, dodajući da nema uspješne evropske priče bez država Zapadnog Balkana.

On je naveo da bi EU članstvo Crne Gore obeshrabrilo destabilizujuće uticaje trećih strana, iz onih država koje ne dijele iste demokratske i evropske vrijednosti koje baštini Crna Gora.

Pirs je, kako je saopšteno iz MVP-a, kazala da Zapadni Balkan ima vitalan strateški značaj za evropsku bezbjednost.

“UK podržava vanjskopolitičke aspiracije i ambicije Crne Gore. Jako mi je drago što sam danas imala priliku da čujem više o napretku koji je Crna Gora ostvarila na svom odabranom putu evropske integracije i drugim planovima crnogorske Vlade”, rekla je Pirs.

Ona je istakla da, kao domaćin ovogodišnjeg Samita Berlinskog procesa, UK potvrđuje posvećenost Zapadnom Balkanu i bliskoj saradnji sa partnerima poput Crne Gore.

“Cijenimo naš odnos i radujemo se daljem jačanju naše saradnje u širokom spektru oblasti”, poručila je Pirs.

Sagovornici su se saglasili da se bilateralni odnosi razvijaju uzlaznom putanjom, a karakteriše ih sadržajna saradnja na polju odbrane i bezbjednosti, strateškog komuniciranja, sajber sigurnosti, kao i obrazovanja.

Iz MVP su rekli da je ukazano i na mogućnosti za dodatno intenziviranje kontakata u oblastima ekonomije i turizma.

„Na sastanku je bilo riječi i o saradnji na multilateralnom planu, kao i drugim aktuelnim

pitanjima iz regionalne i globalne agende“, dodaje se u saopštenju.

