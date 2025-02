Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo posvećeni jačanju partnerstva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Ujedinjeno kraljevstvo posvećeni su jačanju partnerskih i savezničkih odnosa, poručeno je sa sastanka ministra odbrane Dragana Krapovića sa britanskim kolegom Lukom Polardom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, dvojica ministara su, tokom Krapovićeve radne posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, potpisali Memorandum o razumijevanju o unapređenju bilateralne odbrambene i bezbjednosne saradnje.

Navodi se da su se Krapović i Polard saglasili da je potpisivanje ažurirane verzije Memoranduma iz 2017. godine, jasan pokazatelj spremnosti i posvećenosti obje strane za jačanje partnerskih i savezničkih odnosa.

Krapović je ukazao na značaj britanskog doprinosa jačanju kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore (VCG), posebno u dijelu ljudskih resursa, kao najvitalnije karike odbrambenog sistema.

„Taj doprinos se primarno ogleda u prilikama za profesionalna usavršavanja na prestižnim britanskim vojno-obrazovnim institucijama“, istakao je Krapović.

On je ukazao na značaj brojnih specijalističkih obuka i vježbi kroz koje pripadnici VCG, u saradnji sa pripadnicima Oružanih snaga Velike Britanije, jačaju sposobnosti za odgovor na rastuće bezbjednosne izazove.

Polard je, kako se navodi, istakao spremnost za nastavak intenzivne odbrambene saradnje sa Crnom Gorom, kao kredibilnom saveznicom koja aktivno doprinosi kolektivnom sistemu bezbjednosti.

„Sagovornici su se osvrnuli na aktuelnu političko-bezbjednosnu situaciju u Evropi, sa fokusom na rat u Ukrajini i neophodnost povećanja izdvajanja za odbranu, te ulaganja u odbrambene sisteme“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je organizovan i radni ručak sa lordom Vernonom Koukerom, članom Doma lordova, sa kojim je Krapović razgovarao o geopolitičkim prilikama i značaju zajedničkog djelovanja saveznica i sinhornizovanog odgovora na bezbjednosne izazove sa kojima se Evropa i svijet suočavaju.

Kako je saopšteno, Krapović će, tokom posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, obići Kraljevski koledž za odbrambene studije, posjetiti Agenciju za biznis i trgovinu i prisustvovati demonstraciji sposobnosti britanskih Oružanih snaga.

