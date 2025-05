Crna Gora i Švajcarska posvećene intenziviranju strateške saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Švajcarska posvećene su jačanju političkog dijaloga, produbljivanju međudržavnih odnosa i intenziviranju strateške saradnje, saopšteno je sa sastanka predsjednika Jakova Milatovića sa predsjednicom Švajcarske Karin Keler Suter.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, na sastanku u Sant Galenu ukazano je na značaj odluke Crne Gore da otvori svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo u Švajcarskoj, sa sjedištem u Bernu.

“Sastanak je potvrdio snažnu posvećenost obje strane daljem jačanju političkog dijaloga, produbljivanju međudržavnih odnosa i intenziviranju strateške saradnje između Crne Gore i Švajcarske”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je otvaranje diplomatsko-konzularnog predstavništva jasan izraz posvećenosti daljem jačanju političke i ekonomske saradnje.

“Upravo zato, iskazana je nada da će i Švajcarska otvoriti rezidentno predstavništvo u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

Milatović je rekao da je ekonomska saradnja prepoznata kao jedan od ključnih stubova odnosa između dvije zemlje.

On je ukazao da u Crnoj Gori posluju brojne kompanije čiji su osnivači fizička ili pravna lica iz Švajcarske, kao i da se tokom posljednjih pet godina, Švajcarska svrstala među vodeće strane investitore u Crnoj Gori.

Na sastanku je, kako je saopšteno, posebno istaknuta donacija Švajcarske Fondu za ubrzani razvoj Crne Gore od 1,6 miliona dolara, koja predstavlja snažan podsticaj za sprovođenje reformi i jačanje kapaciteta države.

Keler Suter je obavijestila Milatovića da će podržati kandidaturu Crne Gore za predsjedavajućeg Komisije Ujedinjenih nacija turizma za Evropu za period 2025-2027, što joj je Milatović nedavno i zatražio u pismu koje joj je uputio tim povodom.

Kako je saopšteno, Milatović i Keler Suter su se saglasili da brojna crnogorska dijaspora u Švajcarskoj predstavlja važan most između dvije zemlje, kao i da njihovo aktivno učešće u društvenom i privrednom životu doprinosi učvršćivanju bilateralnih odnosa.

