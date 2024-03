Crna Gora i Srbija da jačaju dijalog zasnovan na međusobnom uvažavanju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Srbija treba da jačaju tradicionalno prijateljske bilateralne odnose i politički dijalog, zasnovan na principima međusobnog uvažavanja, ocijenjeno je na sastanku šefa crnogorske diplomatije Filipa Ivanovića sa novoimenovanim ambasadorom Srbije u Podgorici Nebojšom Rodićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, na sastanku je iskazano uvjerenje da će imenovanjem ambasadora dalji razvoj saradnje dvije države ići uzlaznom putanjom.

“Obostrano je ocijenjeno da su oblasti od posebnog interesa ekonomska saradnja i razvoj infrastrukture, sa ciljem boljeg regionalnog povezivanja i zajedničkog doprinosa bržoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, što je vanjskopolitički cilj obje zemlje”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su se Ivanović i Rodić osvrnuli na značaj uspostavljanja sistema direktnog platnog prometa, koji je omogućio brže i praktičnije finansijske transakcije između građana i privrede dvije zemlje.

Sagovornici su, kako je saopšteno, razmijenili mišljenja i o drugim važnim temama iz domena bilateralnih odnosa i aktuelnih, regionalnih prilika.

