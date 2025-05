Crna Gora i Jordan spremni za jačanje saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Jordan spremni su za jačanje saradnje i političkog dijaloga, poručeno je sa sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa kraljem Hašemitske Kraljevine Jordan, Abdulahom II.

Iz Milatovićevog kabineta je saopšteno da prva posjeta Abdulaha II Crnoj Gori predstavlja snažan signal prijateljstva i poštovanja između dvije države.

Milatović je rekao da je posjeta Abdulaha II Crnoj Gori potvrda uzajamne spremnosti da prodube odnose u duhu međusobnog uvažavanja, dijaloga i zajedničkih vrijednosti.

“Vjerujem da ona otvara novu stranicu u našim odnosima, kao snažan podsticaj za intenziviranje političke, ekonomske i bezbjednosne saradnje između naših država“, poručio je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, Abdulah II pozvao je Milatovića u zvaničnu posjetu Jordanu.

Iz Milatovićevog kabineta je saopšteno da je tokom sastanka naglašena važnost zajedničkih vrijednosti koje povezuju Crnu Goru i Jordan.

“Posvećenost multilateralizmu, promovisanju tolerancije, međureligijskom dijalogu i razumijevanju među narodima”, navodi se u saoptenju.

Dodaje se da je na sastanku istaknuto da te vrijednosti predstavljaju temelj na kojem dvije države mogu dalje graditi bliske i sadržajne međudržavne odnose.

Milatović je istakao značaj Akaba procesa koji je, kao inicijativa Abdulaha II, važan okvir za razmjenu iskustava i koordinaciju aktivnosti u oblasti regionalne i globalne bezbjednosti.

On je kazao da je Crna Gora, kao NATO saveznica i država koja teži punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, spremna da kroz dijalog i partnerski pristup doprinese globalnim i regionalnim naporima za očuvanje mira i bezbjednosti.

Milatović je dodao da Crna Gora podržava proaktivnu ulogu Jordana u traženju mirnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba i da cijeni napore Abdulaha II u pogledu stabilizacije prilika na Bliskom istoku, posebno u Gazi.

Kako se navodi u saopštenju, odlukom NATO-a u Amanu će uskoro biti otvorena prva kancelarija Alijanse na Bliskom istoku.

“Što predstavlja najnoviji korak ka potvrdi strateškog partnerstva sa tom zemljom”, kaže se u saopštenju i dodaje da Jordan ima i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom.

Iz Kabineta je saopšteno da su se Milatović i Abdulah saglasili da postoji prostor za intenziviranje ekonomske saradnje, naročito u oblastima turizma, poljoprivrede, investicija, saobraćaja i digitalne ekonomije.

“Ukazano je i na potrebu reaktiviranja mehanizama bilateralne ekonomske saradnje i organizacije trećeg foruma privrednika Crne Gore i Jordana”, navodi se u saoptštenju.

U tom kontekstu, kako je saoppteno, razmotrano je pitanje uspostavljanja čarter letova između dvije zemlje.

“Dva zvaničnika su izrazili zajedničku spremnost za snaženje saradnje i u multilateralnim okvirima, kroz inicijative i forume koji promovišu međukulturni dijalog i globalnu stabilnost”, kaže se u saopštanju.

Milatović je, kako se navodi, pohvalio ulogu Jordana u očuvanju vjerske tolerancije i ukazao na tradiciju Crne Gore u njegovanju multikulturalnosti i međuvjerskog sklada, što predstavlja još jednu snažnu sponu između dvije države.

Kako se navodi u saopštenju, posjeta Abdulaha II dolazi nakon susreta sa Milatovićem na marginama Samita Akaba procesa u Sofiji u aprilu, što potvrđuje volju za jačanjem obostrano korisne saradnje i političkog dijaloga.

