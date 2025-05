Crna Gora i Hrvatska u dobronamjernoj atmosferi da rješavaju otvorena pitanja

Tirana, (MINA) – Crna Gora i Hrvatska u otvorenoj i dobronamjernoj atmosferi treba da rješavaju otvorena pitanja, ocijenio je danas crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je to rekao u Tirani gdje učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice, upitan da prokomentariše izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će od rješavanja otvorenih pitanja sa Hrvatskom zavisiti dalji napredak Crne Gore u integracijama.

Milatović je kazao da je razgovarao sa Plenkovićem sa kojim ima dobar lični odnos, odnos međusobnog uvažavanja i poštovanja.

„Mislim da je to dobro i da je to jedna dobra osnova za razgovore i u narednom periodu. Ono što smo obojica konstatovali je da se vode bilateralni razgovori na nivou dva ministarstva, ministarstva vanjskih poslova i da u jednoj otvorenoj i, naravno, dobronamjernoj atmosferi treba rješavati otvorena pitanja“, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Hrvatska je zemlja koja snažno podržava crnogorski evropski put, “to je bilo tako i sasvim sam sigiran da će tako biti i u narodnom periodu”.

„Otvorena pitanja treba da rješavamo. Ja sam siguran da će i jedna i druga vlada pokazati vidljive rezultate u narodnom periodu“, istakao je Milatović.

On je rekao da su na Samitu čula poruka evropskog jedinstva, koja je važna u kontekstu geopolitičkih izazova koji su vidljivi.

„Evropa je suočena sa ratom na istočnoj granici, usljed ruske invazije na Ukrajinu. Evropa je suočena i sa određenim mimoilaženjima kada su u pitanju stavovi između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), da ne govorimo o trgovinskim barijerama koje trenutno postoje“, kazao je Milatović.

On je naveo da je puno je izazova i da je poruka evropskog jedinstva jako važna. „Naravno da je u srcu evropskog jedinstva upravo Evropska unija (EU)“.

Milatović je dodao da EU privlači brojne zemlje sa evropskog kontinenta koje žele da postanu Unije.

On je kazao da je Samit u Tirani bila prilika za njega da u razgovorima sa svim liderima zemalja članica EU dodatno prikaže sve ono što je Crna Gora uradila.

“I da dodatno promovišem onaj ambiciozan cilj, ali ja zaista mislim ostvariv, a to je da Crna Gora postane 28. članica EU 2028. godine“, rekao je Milatović.

On je kazao da se druga poruka koja se danas mogla čuti odnosi na ulogu Evrope u izazovnom svijetu.

„Evrope koja promoviše svijet po mjeri pravila. Mislim da je to posebno važno i da je to jedna stvar oko koje su se saglasili svi evropski lideri, to je ta posvećenost multilateralizmu koji je određen i koji je zasnovan na pravilima“, dodao je Milatović.

On je kazao da je treća poruka da Evropa treba da ima značajniju ulogu u smislu rešavanja različitih geopolitičkih izazova.

„I mislim da je i to danas dodatno rečeno i od brojnih evropskih lidera koji su govorili na samitu”, naveo je Milatović.

Govoreći o mogućnosti da Crna Gora organizuje Samit Evropske političke zajednice, Milatović je rekao da je spomenuta 2026. godina kao mogući termin.

Navodeći da se Samit obično u drugoj godini održava u nekoj od članica EU, Milatović je kazao da bi naredni trebalo da bude održan u Danskoj.

“Ja sam još jednom ponovio volju Crne Gore, vidjećemo da li će se to desiti”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, ako ne bude tog samita, sigurno je da će biti nekog drugog.

Milatović je naglasio da se učešćem na takvim događajima unapređuje crnogorska uloga kao kredibilnog partnera u regoionu, ali i u kontekstu EU i multilateralnih odnosa.

