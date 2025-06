Crna Gora i Hrvatska spremne za unapređenje bilateralnih odnosa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Hrvatska na svim nivoima saradnje iskazuju spremnost za unapređenje bilateralnih odnosa, a sektor bezbjednosti ima esencijalnu ulogu za obje države, poručeno je sa sastanka direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivice Janovića i hrvatskog ambasadora Veselka Grubišića.

Kako je saopšteno iz ANB-a, Janović i Grubišić su saradnju dvije države ocijenili kao veoma dobru.

Oni su, kako je saopšteno, istakli opredijeljenost da se intenziviranjem kontakata u narednom periodu značajnije doprinese ostvarenju zajedničkog interesa – sigurnijeg i bezbjednijeg regiona za sve građane.

“Crna Gora i Hrvatska na svim nivoima saradnje iskazuju spremnost za unaprjeđenje bilateralnih odnosa, a sektor bezbjednosti u tom smislu za obje zemlje ima esencijalnu ulogu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se Janović i Grubišić saglasili da je evropska perspektiva Crne Gore podstaknuta ispunjavanjem obaveza u poglavljima 23 i 24.

“I da Hrvatska, kao susjed i članica Evropske unije (EU), podržava napore Crne Gore da postane 28. članica do 2028. godine”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS