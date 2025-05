Crna Gora i Andora posvećene jačanju političkog dijaloga i saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Andora posvećene su jačanju političkog dijaloga i saradnje, poručeno je u razgovoru šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića sa predsjednikom Vlade Andore Gzavijerom Espotom Zamorom i ministarkom vanjskih poslova Imom Torom Faus.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) je saopšteno da je Ibrahimović boravio u Andori, gdje je učestvovao na sastanku lidera u okviru Igara malih zemalja Evrope.

„Pored učešća na sastanku šefova država i vlada, imao je i odvojene bilateralne sastanke sa Espotom Zamorom i Torom Faus“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom susreta sa Espotom Zamorom potvrđeni prijateljski bilateralni odnosi, utemeljeni na zajedničkim vrijednostima i uzajamnom poštovanju.

Iz MVP su rekli da su razmotrene mogućnosti za dalje unapređenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, uključujući sport, turizam, kulturu i održivi razvoj.

Kako su naveli iz tog Vladinog resora, istaknut je i značaj intenziviranja političkog dijaloga i kontakata, kako na visokom, tako i na ekspertskom nivou.

„U razgovoru sa Torom Faus, razmijenjena su mišljenja o aktuelnim pitanjima na međunarodnom planu, uz poseban osvrt na izazove sa kojima se susreću male evropske države“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su obje strane potvrdile spremnost za nastavak i produbljivanje saradnje u regionalnim i globalnim inicijativama, uz snažnu posvećenost principima multilateralizma.

„Ibrahimović je zahvalio domaćinima na gostoprimstvu i istakao da Crna Gora cijeni ulogu Andore u okviru malih evropskih država kao aktivnog partnera u jačanju regionalne sigurnosti, saradnje i dijaloga“, rekli su iz MVP.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS