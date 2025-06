Crna Gora gradi odgovornu i efikasnu javnu upravu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, na putu ka Evropskoj uniji (EU), odlučno gradi javnu upravu koja je odgovorna, otvorena i efikasna i koja služi građanima, poručeno je sa svečanosti povodom Međunarodnog dana javne uprave.

Svečanost na kojoj su dodijeljene nagrade najboljim državnim službenicima, održana je pod motom “Odgovorno, otvoreno, efikasno”, prenosi PR Centar.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj rekao je da je cilj tog resora efikasna i depolitizovana administracija koja prati savremene trendove i služi građanima i privredi.

Dukaj je čestitao dobitnicima nagrada za izuzetna postignuća i naglasio da današnji slogan „Odgovorno, otvoreno, efikasno“ nije slučajnost.

„Ovaj slogan je poziv na pošten i častan odnos prema javnoj upravi, kao uslovu ugodnijeg, lakšeg i pravednijeg života svih nas. Nastavljamo zajedno“, rekao je Dukaj.

On je poručio da se u javnoj upravi već bilježe konkretni rezultati, a da je međusobno povjerenje sa partnerima najveći uspjeh.

„Povjerenje daje smisao i održivost svim naporima koje ulažemo na putu unapređenja javne uprave“, rekao je Dukaj, dodajući da partnerski odnos „uklanja barijere međusobnih razlika i čini lakšim naš put ka zajedničkom cilju“, kazao je Dukaj.

On je, govoreći o ostvarenim reformskim koracima, istakao da su djelovali sistemski tako što su ključne zakone iz djelokruga rada Ministarstva javne uprave (MJU) koncipirali u skladu s evropskim standardima, u cilju depolitizacije, optimizacije i racionalizacije javne uprave.

Kakoje podsjetio Dukaj, završeni su zakoni o državnim službenicima, o slobodnom pristupu informacijama, i po prvi put u Crnoj Gori, Zakon o Vladi.

„Otvorili smo vrata digitalne transformacije i postavili dobre temelje za modernizaciju javne uprave. Uspostavili smo novi Portal e-uprave, nove elektronske servise, EDMs, CA, GSB, i sproveli druge važne aktivnosti ka potpunoj digitalizaciji javne uprave. Uspostavili smo i Portal otvorenih podataka“, naveo je Dukaj.

On je istakao da su u MJU pripremili sve pretpostavke za formiranje Agencije za sajber bezbjednost.

„Zakonom o informacionoj bezbjednosti, koji smo kao jedina država regiona uskladili sa NIS 2 Direktivom, jasno smo propisali zadatke zaštite kritične infrastrukture, privrede i građana u digitalnom prostoru“, kazao je Dukaj.

On je podsjetio da su, zajedno sa EU i NATO partnerima, formirani Tim za odgovor na kibernetičke incidente, Vladin centar za kibernetičku bezbjednost, kao i Regionalni centar za sajber bezbjednost (WB3C).

„Time smo našoj zemlji dali ono što joj je najpotrebnije, priliku da postane centar razmjene znanja i dobrih praksi iz cijelog svijeta“, istakao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, MJU je završilo sve obaveze iz Vladine Reformske agende.

Dukaj je podsjetio da je pripremljen novi Zakon o lokalnoj samoupravi, kao i Koncept zakona o lokalnim izborima, čime je, kako je rekao, MJU konkretno doprinijelo reformi izbornog zakonodavstva.

Dukaj je podsjetio je da je u Estoniji, jednom od svjetskih digitalnih pionira, Crna Gora proglašena “Partnerom godine 2025” u oblasti sajber bezbjednosti, i da je MJU jedina institucija u Crnoj Gori koja je dobila status efektivnog korisnika modela CAF.

„Naši zajednički rezultati su dokaz da samo u punom međusobnom povjerenju možemo dostići evropske standarde i uspješno savladati posljednju etapu na dugom putu u EU – ne kao političkom cilju, već prvenstveno kao vrijednosnom i civilizacijskom okviru u kojem su građanin i društvo, odnosno javni interes, na prvom mjestu“, zaključio je Dukaj.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica rekao je da je profesionalna i dobro uređena javna uprava, zasnovana na zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti, osnov demokratskog sistema i preduslov vladavine prava.

Koprivica je istakao da reformski procesi u javnoj upravi u Crnoj Gori počivaju na evropskim standardima i implementaciji Strategije reforme javne uprave, sa fokusom na jačanje integriteta i transparentnosti, digitalizaciju, unapređenje e-usluga i pojednostavljenje procedura.

„MJU preduzima značajne reforme u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i GRECO-a. U tom smislu od velikog je značaja moderan Zakona o SPI i Zakon o Vladi, koji treba da donesen novi kompleks antikorupcijskih normi i mehanizama“, kazao je Koprivica.

On je naglasio da su eliminacija birokratskih barijera, smanjenje troškova poslovanja i povećanje predvidivosti investicionog okruženja ključne komponente reforme s ekonomskog aspekta.

Koprivica je poručio da Crna Gora ostaje odlučna u sprovođenju reformi koje ubrzavaju njen put ka punopravnom članstvu u EU.

Direktorica Regionalne škole javne uprave (ReSPA), Maja Handjiska Trendafilova, istakla je da odgovorne, otvorene i efikasne institucije nijesu samo preduslov za pristupanje EU.

Prema njenim riječima, one su pokretači održivog i inkluzivnog rasta – „dostojanstvenog i prosperitetnog kvaliteta života koji naši građani zaslužuju“.

„Hitna potreba za ubrzanim djelovanjem – naročito u javnoj upravi i pružanju usluga – zavisi od otpornosti institucija, inovacija i kontinuirane saradnje“, kazala je Handjiska Trendafilova.

Ona je ukazala da se doprinos ReSPA-e ogleda kroz Regionalni centar za upravljanje kvalitetom, koji je u proteklih pet godina radio na jačanju kapaciteta, razmjeni znanja i promociji praktičnih alata za upravljanje kvalitetom.

„Među njima se posebno ističe CAF – Zajednički okvir za procjenu – moćan evropski alat za samoocjenu i kontinuirano unapređenje procesa rada i usluga. To je konkretan alat koji institucijama pomaže da samostalno procijene svoje stanje, reflektuju i neprestano unapređuju rad kroz inkluzivni i strukturirani angažman – stremeći izvrsnosti i transparentnosti“, navela je Handjiska Trendafilova.

Kako je pojasnila, CAF oznaka, koju ponosno nosi i ReSPA, ne znači da su savršeni.

„Ona odražava ciljanu i posvećenu težnju ka izvrsnosti i napretku. Trenutno radimo sa Ministarstvom na uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u još više crnogorskih institucija i radujemo se što ćemo u budućnosti imati još njih u porodici institucija koje prate standarde upravljanja kvalitetom“, istakla je Handjiska Trendafilova.

Ona je istakla da je MJU prva institucija u Crnoj Gori kojoj je dodjeljen sertifikat Efikasnog korisnika CAF-a, pozivajući ministra Dukaja da primi to priznanje kao potvrdu posvećenost kvalitetu, transparentnosti i usmjerenosti na modernizaciju usluga.

Za direktora Uprave za ljudske resurse Agrona Camaja ovogodišnji moto “Odgovorno! Otvoreno! Efikasno!” nije samo slogan.

„To su vrijednosti, prije nego principi! Vrijednosti koje moraju da prožmu svaki segment našeg djelovanja i kao takve one nisu apstraktne – one se pretaču u konkretne reforme koje sprovodimo: modernizaciju procedura, digitalizaciju usluga, unapređenje kontrole kvaliteta, i, prije svega, u ulaganje u ljude – u vas, u nas, u humani kapital javne uprave“, rekao je Camaj.

Prema njegovim riječima, odgovornost nije puka fraza, već svijest da svaka radnja ima uticaj na nečiji život, pravo, nadu ili plan.

„Upravo zato, javna uprava mora biti prožeta osjećajem dužnosti i moralne obaveze. Ne prema proceduri – već prema čovjeku!“, poručio je Camaj.

On je kazao da promjene traže vrijeme, istrajnost, ponekad čak i hrabrost.

„Zato je važno da nikada ne zaboravimo: reforma nije cilj sama po sebi – već sredstvo da služimo državi i kolektivnom, a ne partikularnom dobru“, istakao je Camaj.

On smatra da uz znanje zaposlenih iz javne uprave i uz podršku međunarodnih partnera, svi mogu raditi bolje i efikasnije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS