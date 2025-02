Crna Gora doprinosi pozicioniranju NATO-a na istočnom krilu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nastaviće da promoviše evropsku i evroatlantsku perspektivu Zapadnog Balkana, kao jedinog garanta prosperitetne budućnosti regiona, kazao je ministar odbrane, Dragan Krapović.

Kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, Krapović je učestvovao na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u formatu ministara odbrane, koji je danas održan u Briselu.

Krapović je rekao da saveznice moraju uložiti dodatne napore kako bi se obezbijedio nastavak implementacije započetih procesa, posebno imajući u vidu predstojeći Samit NATO lidera u Hagu.

“Crna Gora aktivno doprinosi pozicioniranju Alijanse na istočnom krilu kroz kontinuiran angažman naših pripadnika u borbenim grupama u Letoniji i Bugarskoj”, naveo je Krapović.

On je naglasio da Crna Gora od početka rata u Ukrajini pomaže toj državi, dodajući da će se to nastaviti i u narednom perodu, u skladu sa potrebama i procjenom stanja na terenu.

“Budući da projektovanje stabilnosti predstavlja veoma važan element očuvanja bezbjednosti NATO, Vojska Crne Gore aktivno učestvuje u međunarodnim misijama i operacijama”, naveo je Krapović.

On je naglasio da će Crna Gora sa svoje pozicije nastaviti da promoviše evropsku i evroatlantsku perspektivu regiona, kao jedinog garanta prosperitetne budućnosti.

U saopštenju se navodi da su ministri odbrane članica NATO-a razgovarali o aktivnostima za unapređenje cjelokupnog sistema kolektivne odbrane Alijanse.

“Oni su istakli da se od saveznica očekuje puna posvećenost u cilju blagovremene implementacije složenih zadataka i procesa kako bi se dodatno ojačalo odvraćanje i odbrana, a samim tim i osnažila bezbjednost cjelokupnog evroatlantskog područja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, kao jedan od prioriteta, istaknuta puna izvršnost planova odbrane, a u cilju efikasnosti Alijanse da se odbrani od sve složenijih bezbjednosnih izazova.

“To podrazumijeva i jačanje komandne strukture, kao i dostizanje potrebnog nivoa spremnosti snaga”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sastanak bio prilika da se još jednom istakne nužnost povećanja izdvajanja za potrebe odbrane, kako bi saveznice mogle uspješno i blagovremeno da se suprotstave savremenim prijetnjama.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je na marginama sastanka, razgovarao sa državnim sekretarom za odbranu Velike Britanije Džonom Hilijem, kao i američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom.

Navodi se da je na sastanku sa ministrom odbrane Slovačke, Robertom Kalinakom, Krapović istakao spremnost za jačanje odbrambene saradnje sa tom državom i naglasio otvorenost za razmatranje dodatnih aktivnosti i projekata, kroz koje će pripadnici vojski unaprijediti sposobnosti i kapacitete.

Krapović je ukazao na spoljnopolitičke prioritete Crne Gore, ističući kredibilno članstvo u NATO savezu, evropske integracije i jačanje regionalne saradnje.

“Crna Gora ostaje snažno posvećena evropskom putu, kao i pružanju aktivnog doprinosa kolektivnom sistemu bezbjednosti”, naglasio je Krapović.

Kalinak je potvrdio težnju za snaženje odbrambenih odnosa sa Crnom Gorom i naglasio da se kroz razmjenu znanja, iskustava i informacija može ojačati međusobno povjerenje i lakše se suočiti sa savremenim bezbjednosnim izazovima.

Kalinak je naglasio da cijeni napore koje Crna Gora ulaže za postizanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU), ističući spremnost da Slovačka svojim iskustvom pomogne Crnoj Gori u ključnoj fazi integracija.

Kako se navodi u saopštenju, Krapović je, na sastanku sa ministrom odbrane Kraljevine Nizozemske, Rubenom Brekelmansom, istakao da otvaranje Konzulata Nizozemske u Crnoj Gori, kao i Ambasade Crne Gore u Hagu, svjedoči o zajedničkoj težnji za razvijanje sveukupne saradnje u brojnim oblastima, među kojima domen odbrane zauzima važno mjesto.

Brekelmans je naglasio da Nizozemska snažno podržava aspiracije Crne Gore ka članstvu u EU, dodajući da će Crna Gora moći i u narednom periodu da računa na podršku te države.

